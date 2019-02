Personale Ata e docenti | 260 mila posti nel 2019 | il report

Personale Ata e docenti 2018 : modifica orario - cosa deve fare la scuola : Personale Ata e docenti 2018: modifica orario, cosa deve fare la scuola orario Personale Ata e docenti: modifiche e informazioni utili I criteri e le modalità dell’ organizzazione del lavoro per il Personale scolastico (docenti e Ata) sono – in base all’ articolo 6, comma 2, lettera M, del Contratto Nazionale – oggetto di contrattazione integrativa di istituto. Stessa cosa per quanto riguarda i criteri e le modalità ...

Personale Ata 2019 : falso titolo di studio - cosa accade : Personale Ata 2019: falso titolo di studio, cosa accade titolo studio falso del Personale Ata Falsi attestati e diplomi per accedere a un posto nella scuola; sotto la lente di ingrandimento non solo diversi membri del Personale Ata ma anche dei docenti. Personale Ata: lo scandalo dei punteggi gonfiati Da tempo gli organi competenti stanno effettuando delle verifiche su chi ha ottenuto delle supplenze, cioè sull’effettivo possesso dei titoli ...

Pensione : quota 100 per docenti e Personale Ata : Il 17 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge “quota 100“. Il 25 gennaio ha ricevuto il visto della Ragioneria dello Stato e in seguito trasmesso alla Presidenza della Repubblica per la ratifica. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento è prevista in serata di oggi 28 gennaio, ultimo passaggio per avviare l’iter parlamentare a partire dal Senato. Si sono cosi ampliate le possibilità di ...

Personale Ata : abilitazione da III a I fascia - come si può accedere : Personale Ata: abilitazione da III a I fascia, come si può accedere abilitazione I fascia Ata 2018-2019 Il Personale Ata è classificato in tre fasce: I fascia, II fascia, III fascia. Vediamo di seguito come si compongono e chi fa parte delle singole fasce. Ricordiamo che le scuole, in alcuni casi, hanno già nelle prime settimane dall’ avvio dell’ anno scolastico esaurito le chiamate da prima e seconda fascia del Personale ausiliario. Di ...

Personale Ata 2018 : graduatoria I e III fascia - quando scatta la cancellazione : Personale Ata 2018: graduatoria I e III fascia, quando scatta la cancellazione cancellazione graduatoria I e III fascia, quando avviene In generale, quando si procede all’ inserimento di un membro del Personale Ata nelle graduatorie permanenti utili per l’ immissioni in ruolo – dunque, quest’ ultimo passa nella prima fascia delle graduatorie di circolo o istituto – si procede anche alla cancellazione dello stesso ...

Personale Ata 2018 : graduatoria I e III fascia - punteggio vale coi contributi : Personale Ata 2018: graduatoria I e III fascia, punteggio vale coi contributi punteggio con contributi Personale Ata Continuano le verifiche delle scuole sui punteggi degli iscritti alle graduatorie di terza fascia definitive del Personale Ata. Sono in particole i titoli conseguiti e le ore di servizio svolte presso Scuole Paritarie ad essere finite sotto la lente di ingrandimento dei controlli. Ora, gli errori riscontrabili possono essere di ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua volta la circolare attuativa, ...

Personale Ata : come accedere alla I fascia : Il Personale ATA precario è suddiviso in tre graduatorie: graduatoria di I fascia, II fascia e III fascia. In alcune scuole le graduatorie di I e II fascia sono esaurite. In questo caso le segreterie scolastiche, previa autorizzazione degli Uffici Scolastici Regionali, possono attingere alla graduatoria di III fascia. Analizziamo nei dettagli come accedere alle tre graduatorie. I fascia La graduatoria di I fascia è anche detta “24 ...

Tfr e Tfs : ricalcolo docenti e Personale Ata scuola - come fare : Tfr e Tfs: ricalcolo docenti e Personale Ata scuola, come fare Ultime notizie sul Tfr e Tfs per i docenti e il Personale Ata della scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti avvisato il Personale del comparto scuola che nell’area SIDI è a disposizione degli utenti la funzione che consentirà l’applicazione dell’ultimo CCNL (19 aprile 2018), ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. In sintesi, si esplica ...

Sciopero scuola : docenti e Personale Ata 'incrociano le braccia' sabato 26 gennaio : Una raffica di scioperi sta interessando questa seconda metà del mese di gennaio. Ad incrociare le braccia non sono soltanto i lavoratori nel settore dei trasporti, ma abbiamo visto come anche in altri ambiti lavorativi si sono già svolte delle proteste sindacali. Altre andranno in scena tra pochi giorni, come ad esempio l’agitazione di docenti e personale ATA nel comparto scolastico. La giornata in cui le lezioni saranno a rischio è quella di ...

Personale Ata 2019 : ore straordinario retribuite - come funzionano : Personale Ata 2019: ore straordinario retribuite, come funzionano Ore straordinario Personale ata 2019 Le ore di straordinario effettuate dal Personale Ata vanno sempre retribuite. In alternativa è possibile sostituire la retribuzione con un riposo compensativo. A stabilirlo è il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, in particolare alle voci relative al Personale Ata e al suo orario di lavoro. Gli straordinari vanno pagati, anche ...