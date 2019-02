Perché togliere la scorta a Sandro Ruotolo è un rischio che non possiamo correre

agi

: Ha iniziato da Ruotolo perché togliere direttamente la scorta a Saviano,dopo il baciamano ad Afragola,pareva brutto #Salvinchia - SoloCristy : Ha iniziato da Ruotolo perché togliere direttamente la scorta a Saviano,dopo il baciamano ad Afragola,pareva brutto #Salvinchia - IlMattinoFoggia : RT @Massy_26: Perché togliere la scorta a #ruotolo?? - paolocol1 : RT @DarioBallini: Qualcuno mi spiega il senso di togliere la scorta a #SandroRuotolo? No, perché a me l'unica cosa che mi viene in mente è… -

(Di domenica 3 febbraio 2019), dopo tre anni e mezzo dalla condanna a morte del boss dei Casalesi Michele Zagaria, viene lasciato senzaSono esterrefatto e preoccupato., come tutti coloro che vivono la sua condizione, non ha mai chiesto lama, come ci insegnano tanti casi, senza quella protezionerischia davvero la vita. Vi invito a riascoltare il video con la deposizione al “maxi processo” a Palermo del collaboratore di giustizia più importante di tutti i tempi: Tommaso Buscetta.Ai giudici che gli chiedevano come sia possibile che, dopo anni, i mafiosi abbiano ucciso un uomo che li ha denunciati, lui risponde: “La mafia non ha scadenze”. Le condanne delle mafie, purtroppo, sono tremende. E chi le vive lo fa con paura ma, soprattutto, con la consapevolezza di fare solo e soltanto il proprio dovere. Paura, appunto, che un giorno Ti dicano “ecco adesso possono ...