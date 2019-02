Perché i giovani fanno fatica a trovare lavoro in Italia

Perchè i giovani fanno fatica a trovare lavoro in Italia : E a 20 anni dal titolo, un laureato in economia può arrivare a guadagnare il 120% in più di un collega delle scienze umane». Certo, aggiunge Anelli, «si tratta di settori dove la 'trasferibilità' ...

Perchè i giovani fanno fatica a trovare lavoro in Italia : Il lavoro c’è, mancano le competenze si dice spesso. Ma è davvero così semplice? La situazione è più complessa e dipende da vari fattori tra cui la taglia dimensionale delle imprese Italiane, la scarsa presenza di grandi aziende, il nodo delle retribuzioni e l’insufficente collegamento formazione-lavoro...

Shipping omosessuale - Perché i giovani fanno il tifo per le coppie gay in tv : Mi incontro con Roberta Canetto, una mia ex stagista che si è appena laureata. Fin qui, niente di strano – a parte sentirmi come la maestrina dalla penna rossa. La cosa interessante è l’argomento della tesi: lo Shipping legato soprattutto al mondo omosessuale. Per chi, come me, ignora cosa significhi la parola Shipping (da non confondere con fishing) ecco una sintesi scopiazzata da Wikipedia: deriva dal termine relationship ed esprime il ...

Perché il governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani : Reddito di cittadinanza, pensioni, migranti. E gli under 30? Scomparsi. Il governo «del cambiamento» sembra aver dimenticato per strada le nuove generazioni, con una manovra sbilanciata sulle fasce anagrafiche più anziane. Un vizio che ricorda la vecchia politica ...

Perché il governo Lega-Cinque stelle non ha fatto nulla per i giovani : Ma il colpo più grave, agli occhi del mondo universitario, è il blocco completo delle assunzioni fino al 15 novembre 2019: una barriera che rallenta, ulteriormente, il ricambio interno a un sistema ...

Sanremo giovani 2018 - vince la gara Einar - ex di Amici. Il suo brano era finito nel mirino delle polemiche ma è rimasto in gara : ecco Perché : E’ Einar Ortiz, terzo classificato ad Amici 17, il primo vincitore di Sanremo giovani che a febbraio salirà sul palco dell’Ariston. Nei giorni scorsi il ragazzo cubano era finito nel mirino delle polemiche perché “Centomila volte“, brano con cui si è presentato in gara, era anche il titolo di una canzone dei Vanima, band di cui era leader proprio Bentivoglio che qui figura tra gli autori. Singolo pubblicato su Youtube nel ...

Perché non ha senso colpevolizzare i giovani per la tragedia di Corinaldo : ... piena di parole che non si capiscono nemmeno bene, piena di riferimenti interni e di vocaboli idiosincratici che se non sei dentro a quel mondo non puoi proprio afferrare. Si inneggia al denaro, si ...

Pensioni - ecco Perché quota 100 non aiuterà il lavoro dei giovani : Svezia, Germania e Danimarca: sono i tre paesi dove è più alta la percentuale di lavoratori senior al lavoro, con tassi di occupazione oltre il 75%. Gli stessi paesi sono anche nella top degli Stati ...