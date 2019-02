Pensioni e quota 100 per il personale docente e Ata

scuolainforma

(Di domenica 3 febbraio 2019) Ile Ata che intenda usufruire della possibilità di andare in pensione potrà fare domanda a partire da domani, lunedì 4 febbraio. Questo grazie alla circolare congiunta Miur-INPS diramata il 1 febbraio contenente le disposizioni per la cessazione dal servizio dele Ata dal 1° settembre 2019.Il decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, consente di andare anticipatamente in pensione con la novità di100 (62 anni di età e 38 di contributi). Grazie alla modifica della legge Fornero si potrà uscire anticipatamente dal lavoro con 41 anni e 10 mesi (per le donne) e 42 anni e 10 mesi (per gli uomini). Inoltre, le lavoratrici potranno usufruire della proroga di Opzione Donna.Dove si presenta la domanda Le domande di dimissioni dal servizio vanno rese mediante la procedura web POLIS “istanze on line”. Ilin servizio all’estero può avvalersi per ...