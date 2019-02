Parma | Faggiano rifiuta la Roma

Calciomercato Parma - Faggiano accelera : le mosse “last minute” : Calciomercato Parma, la società emiliana si sta muovendo per piazzare qualche altro acquisto entro il ‘gong’ delle ore 20 Calciomercato, il Parma sta tentando di mettere a segno gli ultimi colpi last minute per quanto concerne la sessione invernale di gennaio. Il tecnico D’Aversa ha avanzato alcune richieste ben precise ed il ds Faggiano si sta muovendo proprio per accontentarlo. In attacco, secondo Skysport, proseguono i ...

Calciomercato Parma : “stretta” per l’attacco - le ultime mosse di Faggiano : Calciomercato Parma, il ds del club Faggiano si sta muovendo per regalare a D’Aversa un valido sostituto per il partente Ceravolo Calciomercato Parma, i ducali sono alla ricerca di un vice Inglese dato l’addio imminente di Ceravolo. Il ds del club Faggiano sta cercando una prima punta fisica che possa sostituire o affiancare all’occorrenza il titolarissimo Inglese nello scacchiere di D’Aversa. Nelle ultime ore, ...

Calciomercato Parma - Faggiano si muove : nuova idea per la mediana - ma non solo… : Calciomercato Parma, Faggiano sta lavorando al rafforzamento di una rosa già molto competitiva a disposizione di mister D’Aversa Il Parma sta muovendo i propri passi sul mercato, sotto traccia come piace al ds Faggiano. Il club emiliano, secondo quanto rivelato da Skysport, si sarebbe messo sulle tracce del centrocampista dell’Udinese Barak. Un calciatore molto interessante che potrebbe arrivare in prestito alla corte di ...

Parma - Faggiano incontra la Juve e fa il punto sul calciomercato : Kucka - Caceres e… Portanova : Parma, Faggiano alle prese con diverse mosse di calciomercato, oggi incontro con la Juventus per parlare di alcuni giovanissimi Il ds del Parma Faggiano, ha incontrato oggi i vertici della Juventus per discutere ovviamente di calciomercato. Il dirigente ducale, ha affrontato diversi discorsi con il club bianconero, da Kastanos ad un’idea d’inserimento per Spinazzola. Ai microfoni di calciomercato.com, Faggiano ha rilasciato ...

Calciomercato Parma - Faggiano dà le percentuali : Rog e Caceres - la situazione : Calciomercato Parma, Rog e Caceres potrebbero essere due acquisti del club ducale nella finestra invernale di mercato: il punto “Rog al Parma? E’ un giocatore che avevamo richiesto anche questa estate. Credo che lo vogliano tutti. Per noi non è facile competere con Shalke e Fiorentina. Noi siamo alla finestra. Ci sono contatti, ma non ci siamo dati una scadenza o una data“. Sono le parole di Daniele Faggiano, direttore ...

Calciomercato Parma - Faggiano fa sognare i tifosi gialloblù : il ds prepara un colpo da urlo : Il direttore sportivo del Parma non ha chiuso la porta ad un eventuale arrivo di Hernanes, confermando l’esistenza di una trattativa Il Parma sulle tracce di Hernanes, a confermarlo è stato il direttore sportivo Faggiano. Il dirigente gialloblù ha sottolineato l’esistenza della trattativa, non chiudendo la porta ad un eventuale ritorno in Italia del brasiliano, attualmente in forza all’Hebei Fortune in Cina. Interrogato ...