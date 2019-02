Pari tra Roma e Milan

Milan - Piatek e Donnarumma per il Pari con la Roma : 1-1 Incubo Inter - perde tra i fischi Spalletti a rischio | le pagelle : Il nuovo arrivo polacco e il talentino giallorosso a segno con un gol per tempo, ma il protagonista è il portiere rossonero. Palo per Pellegrini. Giallorossi contestati dagli ultrà

Solo un Pari tra Viola e Udinese - pareggio anche tra Genoa e Sassuolo : Pomeriggio di pareggi in Serie A. L’Udinese frena gli entusiasmi della Fiorentina (vittoriosa 7-1 sulla Roma in Coppa Italia). I

La Viola frena a Udine - Pari tra Genoa e Sassuolo : Finiscono entrambe in parita' le gare della giornata di serie A disputate alle 15: sia Genoa-Sassuolo che Udinese-Fiorentina si sono infatti concluse sull'1-1. Al Ferraris passa in vantaggio la ...

Pari tra Spal e Toro : Termina 0-0 la sfida tra Spal e Torino nel lunch match della 22/a giornata di Serie A, senza troppe emozioni ma numerosi falli. I granata, rimasti in dieci per mezzora dopo l'espulsione di Nkoulou, ...

SPari in strada nella notte a Roma - grave diciannovenne promessa del nuoto. Ipotesi scambio di persona : È successo in piazza Eschilo, all'Axa. Manuel Bortuzzo si era trasferito da Treviso per allenarsi nel centro federale di Ostia

