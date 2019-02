Pallamano femminile | Coppa Italia 2019 | vince la Jomi Salerno | Brescia sconfitta in

Pallamano femminile - Coppa Italia 2019 : Brescia batte Brixen e vola in finale - vince anche Salerno : Arriva il primo colpo di scena nella Coppa Italia di Pallamano femminile, che vede il Brixen uscire di scena in semifinale, a seguito del ko subito per mano della Leonessa Brescia, capace di piegare le numero 1 del seeding, al termine di una gara molto emozionante, e conclusasi sul 21-19 in favore delle lombarde. Per Giada Babbo e compagne si tratta di un momento nero, iniziato proprio con l’assenza dell’ala sinistra, e coincisa con ...

Pallamano femminile - Coppa Italia 2019 : Oderzo in semifinale col brivido - bene Brixen e Salerno : E’ iniziata quest’oggi la Coppa Italia di Pallamano femminile, che ad Oderzo sta mettendo di fronte le otto migliori formazioni del Bel Paese, a partire dai quarti di finale, fino alla finalissima di domenica. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati di giornata. Iniziamo dal successo della Leonessa Brescia, che grazie alle 10 reti di Marijana Tanic ha superato 23-20 la Venplast Dossobuono, cui non sono bastate le 7 ...

Pallamano - Serie A femminile : Salerno supera Brixen e vola in testa - classifica cortissima : Nuova giornata di gare nella Serie A di Pallamano femminile che ha visto disputarsi il big match tra Jomi Salerno e Brixen, con il recupero di Giada Babbo che non è servito alle altoatesine per evitare la sconfitta, e il conseguente passaggio di consegne in testa alla classifica. A Bressanone finisce infatti 20-18 in favore delle campane, trascinate dalla mancina Suleiky Gomez, capace di siglare 7 reti. In graduatoria si inserisce in seconda ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen pareggia a Cassano Magnago e perde il primato solitario - bene Salerno : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano femminile, che ha visto disputarsi l’undicesimo turno, in cui il Brixen ha perso la vetta solitaria della classifica. Le altoatesine, prive di Giulia Dibona e Giada Babbo, hanno impattato infatti al Pala Tacca di Cassano Magnago per 23-23, fallendo allo scadere il tiro dai 7 metri decisivo, e venendo raggiunte in vetta dalla Jomi Salerno, giustiziera 28-15 del Flavioni Civitavecchia ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen al comando col brivido - vincono Salerno e Oderzo : Anche dopo la decima giornata è il Brixen a confermarsi in vetta alla classifica della Serie A di Pallamano femminile, a seguito di uno scintillante 23-22 sul Casalgrande Padana. Le altoatesine, prive della stella Giada Babbo, giocano una partita molto coraggiosa, passando in svantaggio già nelle fasi iniziali, e completando la rimonta solamente sulla sirena. vincono invece le inseguitrici, con la Jomi Salerno che sconfigge in trasferta la ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : trionfo della Francia - le transalpine battono la Russia in finale : Va alla Francia l’edizione 2018 degli Europei di Pallamano femminile, al termine di una finale palpitante contro la Russia, disputata proprio a Parigi, nella tana delle transalpine, capaci di conquistare il “Piatto” superando le rivali per 24-21. Avvio di gara molto equilibrato, con le padrone di casa capaci di rimontare lo 0-1 iniziale con un filotto di tre reti consecutive, fino al 3-1. La Russia pareggia subito sul 3-3 e la ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : la finale sarà Russia-Francia! Sconfitte Romania e Olanda : Saranno Russia e Francia a contendersi gli Europei 2018 di Pallamano femminile! Questo è il verdetto delle semifinali odierne, aperte dal successo della Russia sulla Romania per 28-22. Nel primo tempo sono però le ragazze allenate da Ambros Martín a mostrarsi più propositive, trovando il +3 sul 9-6 e sul 10-7, venendo poi raggiunte sul 12-12, e subendo la reazione delle bianco-blu, che chiudono in vantaggio la frazione 16-15. Nella ripresa però ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : si chiude la seconda fase - ecco le semifinali : Si è chiusa quest’oggi la seconda fase degli Europei di Pallamano femminile, che ha sancito i nomi delle 4 semifinaliste, dopo un arrivo al cardiopalma nei due raggruppamenti del Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata e le classifiche finali. GRUPPO I: cade la Russia, già certa del primo posto, che perde 39-30 contro la Svezia di una scatenata Nathalie Hagman da 17 reti, con le scandinave che ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : fantastica Norvegia! Olanda sconfitta 29-16 - scandinave ancora in corsa : La Norvegia c’è, e nella quarta giornata del gruppo II degli Europei di Pallamano femminile batte un colpo fortissimo, sconfiggendo 29-16 l’Olanda di Estavana Polman, alimentando così le speranze di qualificazione alle semifinali. Una gara sostanzialmente senza storia, decisa dal 5-0 iniziale in favore delle scandinave, che controllano poi per tutta la prima frazione, chiusa 15-7, grazie ad una difesa incredibile e a qualche errore ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : la Russia è in semifinale! Il Montenegro alimenta il sogno qualificazione : Arrivano i primi verdetti negli Europei di Pallamano femminile 2018, con la Russia che conquista la qualificazione alle semifinali, sconfiggendo 32-21 la Danimarca nella quarta giornata della seconda fase, quella del Main Round. Una sfida sostanzialmente senza storia quella di Nantes, dove le ragazze allenate da Yevgeni Trefilov si sono subito portate in vantaggio, chiudendo la frazione iniziale sul 14-9. Nella ripresa la Russia ha mostrato una ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : Russia e Olanda vincono - la Francia pareggia : Dopo il rinvio delle partite di ieri a causa delle manifestazioni del Movimento dei gilet gialli in Francia, sono ripresi quest’oggi gli Europei di Pallamano femminile, con le gare valide per i gruppi I e II del Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati odierni. GRUPPO I: soffre oltremodo la Francia padrona di casa, che dopo il primo tempo si ritrova in svantaggio 14-11 contro la Svezia di Isabelle Gullden, ...

Pallamano - Serie A femminile : Brixen sola al comando - pari tra Oderzo e Salerno : Nove giornate. Questo è quanto abbiamo dovuto aspettare per avere una sola squadra al comando della Serie A di Pallamano femminile, con il Brixen che è riuscito a sconfiggere 26-21 il Leno in trasferta grazie alle 6 reti di Giada Babbo, approfittando del pirotecnico 18-18 tra Oderzo e Jomi Salerno, con le campane che restano a -1 dalla vetta. Vittoria sofferta anche per la Venplast Dossobuono, che con i 9 gol di Eleonora Costa piega 28-26 la ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : Norvegia straripante - due punti per la Germania : Si è aperta quest’oggi la seconda fase degli Europei di Pallamano femminile 2018, che a Nancy ha visto disputarsi le prime gare del Gruppo II, il quale assegnerà posti per le semifinali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati odierni. Iniziamo dal largo successo della Norvegia, che ha finalmente ritrovato la miglior condizione, e ha sconfitto 38-25 l’Ungheria, al termine di una gara sostanzialmente a senso unico ...