Pagelle Spal-Torino | highlights e tabellino del match

Pagelle Parma-Spal 2-3 - highlights e tabellino del match : Pagelle Parma Spal 2-3 – Nella giornata che fin qui si è dimostrata essere la più divertente del campionato, Parma e Spal non potevano esimersi dall’essere protagoniste di una gara scoppiettante e dall’esito impronosticabile. Gli uomini di Semplici ottengono una clamorosa vittoria esterna contro una squadra, quella di D’Aversa, in piena corsa per un piazzamento […] L'articolo Pagelle Parma-Spal 2-3, highlights e ...

Pagelle SPAL-Bologna : highlights e tabellino del match : Pagelle SPAL BOLOGNA- La SPAL ospita il Bologna in quella che si annuncia una sfida salvezza al cardiopalma. Ferraresi obbligati alla vittoria per cercare di tenere distante il pericolo retrocessione e per distanziare il Bologna in vista della lotta salvezza. Semplici si affiderà al 3-5-2 con Viviano in porta e Felipe pronto a dirigere la […] L'articolo Pagelle SPAL-Bologna: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Milan-Spal - le Pagelle : Donnarumma è ancora decisivo - male Romagnoli : pagelle MILAN G. Donnarumma 7.5 Non può nulla sul gol di Petagna. Ingannato dalla deviazione di Romagnoli. Bravissimo nel recupero sul colpo di testa di Fares. ABATE 6 Prova a farsi vedere in attacco ...

Pagelle Milan-Spal 2-1 : highlights e tabellino del match : Pagelle MILAN SPAL – Il Milan ritrova gol e vittoria. Dopo quattro partite senza gioie di questo tipo, gli uomini di Gennaro Gattuso riescono a spuntarla sulla Spal. A sbloccare il risultato è stato al 13′ Petagna per gli ospiti. Un urlo però strozzato per l’ex rossonero, visto che passano appena 3 minuti e Castillejo […] L'articolo Pagelle Milan-Spal 2-1: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - ...

Pagelle Spal-Udinese 0-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle SPAL UDINESE – Spal-Udinese, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, una sfida delicata, una sfida salvezza. Momento non facile infatti per i padroni di casa che non vedono i tre punti da più di due mesi (l’ultimo successo infatti risale allo scorso 20 ottobre) e successivamente sono arrivate 4 […] L'articolo Pagelle Spal-Udinese 0-0: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Napoli-Spal 1-0 - Pagelle / Il cuore saldo di Meret che miracoleggia al 91’ : Meret. Quanto abbiamo “spantecato” Ilaria per averlo finalmente legittimo titolare del pigiamone verde? E lui, di fronte alla sua ex squadra, mostra un cuore saldo e miracoleggia al 91’ contro la cabeza di Fares e con il giusto sostegno di San Palo. Prima ancora, annotate parate e respinte su Schiattarella, Lazzari e Paloschi – 7 Ho ancora negli occhi quella distensione di corpo sulla palla cattivissima di Fares. L’ha letteralmente strappata ...