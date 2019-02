Oroscopo del giorno 5 febbraio | martedì volano Scorpione e Capricorno | male Bilancia

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 4 al 10 febbraio 2019 : La classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana annunciata da Paolo Fox durante il programma di Raidue...

Oroscopo San Valentino 2019 Branko : anticipazioni delle previsioni : Branko, Oroscopo di San Valentino: anticipazioni sulle previsioni del 14 febbraio 2019 Mancano meno di due settimane all’arrivo di San Valentino 2019, festa degli innamorati, perciò sveliamo già alcune anticipazioni delle previsioni dell’Oroscopo di Branko del 14 febbraio, tratte dal libro dell’astrologo sullo zodiaco di tutto l’anno (“Branko 2019 – Calendario Astrologico”). Secondo le previsioni ...

Paolo Fox - Oroscopo del giorno : le previsioni di oggi - 3 febbraio : oroscopo oggi: previsioni di Paolo Fox di domenica 3 febbraio, per tutti i segni zodiacali Anche oggi, come ogni domenica, Paolo Fox con le previsioni astrologiche del suo oroscopo sarà presente, più tardi, a Mezzogiorno in Famiglia, per rendere nota la classifica dei 12 segni per tutti i giorni della settimana entrante. Aspettando quindi la diretta del programma firmato Michele Guardì e condotto dal trio formato da Massimiliano Ossini, Sergio ...

Oroscopo del 15 febbraio : Cancro geloso - Leone in vena di flirt : In questo venerdì 15 febbraio 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Sole in Acquario e Giove in Sagittario. Marte in Toro ed Urano retrogrado nei gradi dell'Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali....Continua a leggere

Oroscopo del 12 febbraio : Capricorno stacanovista - Toro innamorato : In questo martedì 12 febbraio 2019 troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. Giove in Sagittario e la Luna in Toro. Urano e Marte in Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Di seguito troverete le previsioni per i dodici segni....Continua a leggere

L'Oroscopo del giorno 4 febbraio : lunedì 'perfetto' per Sagittario e Acquario : L'oroscopo del giorno 4 febbraio 2019 è arrivato all'appuntamento con le attesissime previsioni, in questo caso relative agli ultimi sei segni zodiacali. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di lunedì? Come certamente qualcuno di voi avrà già intuito, nel prossimo inizio settimana ad emergere su tutti saranno due segni in particolare: Sagittario e Acquario. Il primo sarà assolutamente super-favorito in amore mentre il ...

L'Oroscopo dell'amore single - 3 febbraio : opportunità per Leone - Toro impaziente : L'oroscopo dell'amore single regala buoni riscontri per i sentimenti dei cuori solitari, a patto che quest'ultimi vivano le opportunità amorose con innovazione e determinazione. Analizziamo le previsioni astrologiche e l'andamento amoroso di ciascun segno dello Zodiaco, puntando sulle novità sentimentali in serbo per i cuori solitari nella giornata di domenica 3 febbraio. L'amore single e le previsioni astrologiche dall'Ariete alla ...

Branko della settimana : Oroscopo dal 4 all’8 febbraio 2019 : oroscopo: previsioni settimanali di Branko da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio 2019 E’ iniziato febbraio 2019 e, come sempre, sveliamo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana prossima (4-8 febbraio) tratte dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, che il re delle stelle ha pubblicato qualche tempo fa, contenente tutte le previsioni dell’anno. Noi riportiamo ovviamente ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 3 febbraio : Ariete magnetico - Gemelli ambiguo : Il mese di febbraio è iniziato aprendo le danze ai transiti planetari, investendo negli influssi favorevoli per illuminare il cielo dei segni zodiacali. Come sarà l'andamento della fortuna e la passione delle relazioni a due? La risposta sta nelL'oroscopo dell'amore di coppia che scende a compromessi con i sentimenti, aiutando ciascun segno a trovare la felicità nel proprio rapporto amoroso. Analizziamo cosa accadrà nelle previsioni astrologiche ...

Oroscopo del giorno 3 febbraio : ripresa per i Gemelli - sottotono il Leone : Prosegue il mese di febbraio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano la giornata di domenica 3 febbraio per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito, le previsioni con amore, salute e lavoro segno dopo segno. Ariete: in amore giornata che vi invita a riflettere sul rapporto che state vivendo, se una relazione è nata da poco siate cauti. Nel lavoro potrebbero esserci dei momenti di disagio e tensione. Fisico che vi invita a fare ...

Oroscopo Paolo Fox di domani : previsioni del 2 febbraio : Paolo Fox, Oroscopo segni di Terra: previsioni di domani, 2 febbraio E’ iniziato un nuovo mese e gli astri si preparano a indicare la via giusta da seguire. Paolo Fox con il suo Oroscopo di domani, 2 febbraio, offre a tutti gli appassionati di astrologia le previsioni dello zodiaco per i dodici segni zodiacali, partendo con i segni di Terra. TORO: sono in una delicata fase di recupero, anche se domenica saranno un po’ agitati. ...

Oroscopo del fine settimana - 2 e 3 febbraio : calo fisico per il Sagittario - bene il Toro : Un'altra settimana è giunta al termine e un nuovo mese è appena iniziato, scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questo week end. Ecco qui di seguito l'Oroscopo di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia del fine settimana, sabato 2 e domenica 3 febbraio, segno per segno Ariete: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi un ...

Oroscopo di febbraio per il Toro - ok il settore del lavoro : Gli studiosi dell'Oroscopo prevedono un mese di febbraio molto positivo per le persone nate sotto il segno del Toro (dal 21 aprile al 21 maggio), che del resto hanno davanti a sé un 2019 davvero favorevole sotto tutti gli aspetti. Il Toro e l'amore a febbraio 2019 La vita di coppia andrà a gonfie vele per il Toro, segno che dà sempre molta importanza all'amore, essendo sotto l'influenza di Venere. La festa di San Valentino sarà una splendida ...