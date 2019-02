Ong | Fidanza FdI vs Gruber | “Sono pagate da Soros e da speculatori internazionali”

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo - Martina Fidanza domina nello scratch ad HOng KOng : Bellissima vittoria di Martina Fidanza nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista: grande prestazione della bergamasca nello scratch Martina Fidanza si concede il bis nella tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. nello scratch femminile, la bergamasca ha dominato la sua prova dopo essere stata leader a Cambridge la scorsa settimana. Alle spalle della 19enne azzurra, si sono ...

Elia FOngaro ha tradito Jane Alexander? L'ex fidanzata a Pomeriggio 5 : «Abbiamo fatto l'amore...» : Elia Fongaro ha tradito Jane Alexander? A oltre un mese dalla fine del Grande Fratello Vi p, la storia tra L'ex velino e l'attrice italo-britannica sembrerebbe procedere a gonfie vele. Ma a Pomeriggio ...

Pomeriggio 5 - Elisa ex di Elia FOngaro : “Mai parlato di fidanzamento” : Elisa Scheffler racconta la verità su Elia Fongaro a Pomeriggio Cinque Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque Elisa Scheffler ha raccontato la sua verità sul rapporto con Elia Fongaro. La modella è entrata a gamba tesa sull’ex gieffino dicendo di essere stata lasciata per Jane Alexander, “siamo stati insieme fino alla sua entrata al GF Vip”. Dagli studi romani di Pomeriggio Cinque Elisa ha spiegato come non abbia ...

Elia FOngaro smentisce di aver avuto una fidanzata segreta prima del Gf Vip : Elia Fongaro e Jane Alexander, ex concorrenti del Gf Vip sono stati ospitati da Barbara D'Urso a Domenica Live per rilasciare la loro prima intervista di coppia. I due sono molto affiatati e tutto sembra andare a gonfie vele. A quanto pare, non c'è nemmeno traccia della presunta fidanzata segreta di Elia, una ragazza di nome Elisa Scheffer. "Mi fa piacere che ci sono persone che mi sfruttano per avere notorietà. Spero che alla ragazza serva per ...

