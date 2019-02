Omicidio Vannini | l' appello della madre a NewsMediaset | Giustizia per Marco

Caso Vannini - gli avvocati dei Ciontoli : 'Dell'Omicidio volontario va dimostrata la volontarietà' : "Per poter parlare di omicidio volontario a qualsiasi titolo deve esserci la volontà, va dimostrata la volontà ". A parlare in esclusiva ai microfoni di "Quarto Grado" sono gli avvocati della famiglia ...

Omicidio Vannini : insorge il web dopo la decisione di ridurre la pena all'imputato : dopo la sentenza d'appello sull’Omicidio di Marco Vannini, che ha visto ridurre da 14 a 5 anni la pena al principale imputato, Antonio Ciontoli, il web è insorto dichiarando ingiusta la sentenza e dimostrando in massa la vicinanza alla famiglia del giovane ventenne ucciso a Ladispoli. Più di 160mila firme sono state raccolte su Change.org attraverso una petizione indirizzata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Tutti chiedono al ...

Omicidio Vannini - caos in aula alla lettura della sentenza : interviene ministro Bonafede : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha definito "inaccettabili" le parole pronunciate dal giudice Mario Lucio D'Andria, presidente della Corte d'Appello di Roma, e ha annunciato di aver già disposto tutti gli accertamenti del caso in merito alla frase sull'andare a farsi una passeggiata a Perugia pronunciata in aula. Il magistrato si è rivolto così a genitori e parenti di Marco Vannini che martedì lo hanno interrotto durante la lettura ...

Omicidio Vannini : oggi negozi chiusi 15 minuti a Bracciano - Ladispoli e Cerveteri : Commercianti di Bracciano in serrata oggi dalle 18 alle 18.15 per esprimere solidarietà alla famiglia di Marco Vannini dopo la sentenza che ha ridotto a 5 anni la pena nei confronti di Antonio Ciontoli, il suocero del ragazzo ferito a morte nel villino della fidanzata il 17 maggio 2015. Vannini: solidarietà doverosa “Non si può fare finta di niente” dicono i commercianti e la solidarietà ai Vannini è considerato un gesto doveroso nei confronti ...

Omicidio Vannini - Trenta : “No reintegro di Ciontoli nelle forze armate”. Bonafede : “Frase giudice inaccettabile - verifiche” : Da una parte la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, che annuncia il suo impegno affinché “al signor Ciontoli non sia concesso il reintegro in Forza Armata”. Dall’altra il Guardasigilli Alfonso Bonafede, “indignato” per la frase detta dal magistrato durante la lettura del dispositivo della sentenza: “Ritengo sia inaccettabile, ho già attivato gli uffici affinché vengano fatte tutte le verifiche e gli ...

Omicidio Vannini - Trenta : “No al reintegro di Ciontoli nelle forze armate” : “Non posso entrare nei meriti della sentenza giudiziaria, poiché esula dalle mie competenze e prerogative, ma una cosa la posso fare: il mio impegno, il mio massimo impegno, fin quando sarò io a guidare il Ministero della Difesa, affinché al signor Ciontoli non sia concesso il reintegro in Forza Armata. Ho già in questo senso dato disposizioni alle competenti articolazioni della Difesa”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro ...

Omicidio Vannini - Bonafede contro il giudice : E' inaccettabile, e sono indignato che un magistrato interrompa lettura del dispositivo della sentenza per dire 'se volete andare a fare un giro a Perugia ditelo'. Ho già attivato gli uffici perché ...

Omicidio Vannini - Bonafede : inaccettabile il comportamento del giudice : "Ritengo che sia inaccettabile e sono indignato che un magistrato interrompa la lettura del dispositivo della sentenza per dire 'se volete andare a fare un giro a Perugia ditelo'". E' la reazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, su Facebook dopo aver ricevuto numerosi messaggi di protesta per l'episodio avvenuto in Corte d'assise d'Appello di Roma durante la lettura della sentenza per l'Omicidio di Marco Vannini. "Siccome lo ...

Omicidio Vannini - il ministro Bonafede contro il giudice : Roma, 31 gen., askanews, - 'Ritengo che sia inaccettabile e sono indignato che un magistrato interrompa la lettura del dispositivo della sentenza per dire 'se volete andare a fare un giro a Perugia ...

Omicidio Vannini - la mamma : «Io all’ergastolo - senza mio figlio e senza la verità» | Video : Marina Conte dopo la sentenza di appello che riduce a cinque anni la condanna per l’uomo che uccise il 20enne, fidanzato di sua figlia

Omicidio Vannini - il legale dei genitori : 'Lo hanno ucciso di nuovo' : "Per i genitori di Marco il figlio è stato assassinato di nuovo. Si sentono di avere subìto una ingiustizia". E' quanto afferma l'avvocato Celestino Gnazi, legale della famiglia Vannini , dopo che la ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il caso di Elena e aggiornamenti sull'Omicidio Vannini : Federica Sciarelli tenterà di far luce sulla scomparsa della ragazza di Pioltello e ci aggiornerà riguardo alla sentenza in secondo grado per l'omicidio Vannini.

Omicidio Vannini - dal colpo di pistola alla sentenza d'appello : cosa è successo : La ricostruzione del caso di Marco Vannini, il giovane morto il 18 maggio del 2015, ucciso all'interno della villetta della...

Omicidio Vannini - 5 anni per Ciontoli : proteste in aula : Roma, 29 gen., askanews, - Omicidio colposo. Per quest'accusa è stato condannato, in secondo grado, a 5 anni di reclusione Antonio Ciontoli, in relazione alla morte di Marco Vannini, il ragazzo di ...