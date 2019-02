Olimpiadi invernali di Beijing 2022 | continua la promozione degli sport invernali

Olimpiadi invernali 2026 - il premier Giuseppe Conte ribadisce : “Il governo è favorevole al progetto - ma non sosterrà oneri finanziari” : Oggi a Milano c’è stato un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e il premier Giuseppe Conte e uno dei temi trattati è stato quello della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. Il presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno del governo per questo progetto, ma nello stesso tempo ha precisato che non verranno messi a disposizione ulteriori fondi e che quindi dal punto di vista economico le regioni e i comuni dovranno ...

Sci di fondo - è morto Umberto Macor. Fu DT della Nazionale alle Olimpiadi invernali del 1968 : Il mondo dello sci di fondo italiano è in lutto: è venuto a mancare Umberto Macor. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri ma soltanto stamane la FISI lo rende noto attraverso uno scarno comunicato presente sul proprio sito, nel quale la Federazione esprime vicinanza alla famiglia. Umberto Macor è stato un atleta azzurro, nonché DT della Nazionale italiana di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Grenoble 1968. In quella edizione dei ...

Olimpiadi invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Abbiamo il 50% di vincere - Stoccolma molto forte. Il governo ci tiene” : L’Italia è in piena lotta per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono in corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi ma la candidatura del Bel Paese se la dovrà vedere con Stoccolma. La Svezia ha finalmente trovato un governo politico e questo potrebbe rimescolare le carte in tavola, il sogno è naturalmente quello di ammirare i Giochi nella nostra Nazione ma non sarà semplice superare la ...

Venus Williams rivela : “Vorrei partecipare alle Olimpiadi invernali 2022 nel bob” : Venus Williams e il sogno olimpico: un legame tutto speciale. La venere nera del tennis si è espressa in un’intervista concessa a Tennis World Usa circa le sue intenzioni a Cinque Cerchi. Lei, con 5 titoli di Wimbledon e 2 Us Open in bacheca, ha posto come termine della sua carriera agonistica quello dei Giochi Estivi di Tokyo 2020. Le ambizioni però non si limiterebbero a questo. Secondo quanto affermato dalla giocatrice americana ci ...

Presentata a Cortina la candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Assessore Caner : 'Milano-Cortina - un binomio vincente' : "Lo sport in Veneto ha una grande tradizione di passione e di pratica a tutti i livelli, agonistico e non " ha concluso Caner ", e il fuoco olimpico che torna a risplendere nelle Dolomiti a settant'...

Olimpiadi 2026 – Presentata oggi a Cortina la candidatura italiana ai Giochi Invernali : Si è tenuta oggi a Cortina la presentazione della candidatura alle Olimpiadi Invernali 2026 “Se il Cio ci assegnerà l’organizzazione dei Giochi Olimpici, premierà il progetto, equilibrato e ambizioso nel contempo, proposto da un binomio italiano che già oggi è simbolo nel mondo di efficienza, di bellezza, di originali valori territoriali e umani proiettati all’internazionalità“. Così l’assessore al turismo e ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano e Cortina d’Ampezzo sognano in grande : le possibili date dell’evento : L’Italia sogna le Olimpiadi Invernali 2026, Milano e Cortina d’Ampezzo sono in piena corsa per ospitare la rassegna a cinque cerchi dedicata agli sport della neve e del ghiaccio, la speranza è che la candidatura tricolore riesca a battere la concorrenza di Stoccolma. Nel frattempo arrivano già le prime conferme in merito alle possibili date dei Giochi, il via sarebbe previsto per venerdì 6 febbraio 2026 come riporta il Corriere della ...

Olimpiadi invernali del 2026 - Salvini convinto : “Milano-Cortina ce la farà” : Matteo Salvini attraverso i social ha mandato un messaggio in supporto della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 “In bocca al lupo alla Lombardia, in bocca al lupo al Veneto, soprattutto in bocca al lupo all’Italia perché sarà un’opportunità straordinaria di sport, di gioia, di condivisione, di business, di turismo, di impresa, di commercio, di nuove infrastrutture. Ce l’abbiamo messa e ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano e Cortina hanno il sì del Governo : dossier inviato al Cio : Con la firma delle garanzie di Governo , arrivata giovedì nel corso del Consiglio dei ministri, il dossier per la candidatura di Milano e Cortina all'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del ...

Olimpiadi invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Adempimenti formali ok. La riforma non è più una battaglia” : Torna d’attualità l’argomento delle Olimpiadi Invernali 2026. A parlarne è Giovanni Malagò, il numero uno del CONI, che in giornata è stato protagonista di un Consiglio informale. Queste le sue parole riferite dall’ANSA in merito alla candidatura di Milano e Cortina: “Ho ricevuto poco fa un messaggio che mi conferma l’arrivo dai Comuni di Milano e Cortina, ma anche dalle Regioni Lombardia e Veneto, di tutti gli ...

Nochi 2019 - in Puglia tornano le Olimpiadi invernali : angelo sincronizzato o curling. I video sono tutti da ridere : Con la neve in Puglia è tornata anche la voglia di olimpiadi. Come era già accaduto due anni fa, anche in occasione dell’ondata di maltempo che ha imbiancato molte località del Sud Italia, anche quest’anno si sono scatenate la voglia di divertimento e la fantasia dei pugliesi. In rete è un fiorire di clip che testimoniano improbabili imprese sportive. Il risultato è spesso molto divertente L'articolo Nochi 2019, in Puglia tornano le ...

Olimpiadi invernali 2026 - l’allarme di Giovanni Malagò : “Sarà dura battere Stoccolma - hanno una lobby fortissima” : E’ corsa a due per l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026. Milano-Cortina ha ora un unico ostacolo rappresentato dalla capitale svedese Stoccolma dopo che Calgary ha detto “No“ attraverso un referendum cittadino che ha dato esito negativo. E dunque la sfida tra la candidatura nostrana e quella scandinava animerà la scena e se, inizialmente, c’era ottimismo sulla situazione in Svezia non così favorevole ...

SPILLO/ Se la Difesa tappa i buchi delle strade di Roma agli alpini affideranno le Olimpiadi invernali 2026? : Il tentato blitz di M5s sull'intervento del Genio militare nell'emergenza-strade di Roma ha avuto vita brevissima. Ma significativa e da meditare.