Obiettivo 2019 | al Centro Muv arriva il mental coach | si parte dalla mente

Sei Nazioni 2019 - verso Scozia-Italia. Luca Morisi : “Concentrati al 100% sui dettagli”. Angelo Esposito : “Onorare la maglia è un Obiettivo” : L’Italia si avvicina a grandi passi all’esordio nel Sei Nazioni 2019, la nostra Nazionale di rugby affronterà la Scozia sabato 2 febbraio (ore 15.15): gli azzurri cercheranno il colpaccio a Murrayfield contro gli agguerriti padroni di casa, si preannuncia una partita particolarmente complicata per i ragazzi di Conor O’Shea che però vogliono fare bella figura in trasferta col desiderio di incominciare la stagione nel miglior ...

F1 - Mercedes - Bottas pronto al riscatto : 'Il mio Obiettivo per il 2019? Diventare il migliore' : Il finlandese, cimentatosi in Lapponia con una Ford Fiesta WRC+ di M-Sport, sta lavorando per apportare i giusti correttivi dopo la disastrosa stagione del 2018, visto che la squadra non sarà più ...

Obiettivo del 2019 : «yoga skin» - viso dall'effetto glow e riposato : Le ultime ricerche dei laboratori della Cosmétique Végétale® hanno trovato un aiuto nella gemmoterapia, ovvero la scienza delle gemme, risalenti già ai tempi di Paracelso, il primo a parlarne- anche ...

Moto Gp - presentata l' Honda 2019 - Marquez : 'Spero di arrivare presto al 100%'. Lorenzo : 'L'Obiettivo è arrivare in Qatar' : Nel corso della presentazione a Madrid della Honda per il Mondiale della MotoPp 2019, il campione del mondo Marc Marquez assicura di aver superato l'infortunio alla spalla che lo ha costretto ad un ...

Obiettivo Terra 2019 : ancora due mesi per partecipare al concorso nazionale dedicato ai Parchi e alle Aree Marine Protette d’Italia : Restano ancora due mesi per poter partecipare alla decima edizione del concorso di fotografica geografico-ambientale promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana Onlus. Obiettivo del concorso è di sostenere le Aree Protette italiane nel faticoso compito di difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e, con esso, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris non vuole fermarsi. Obiettivo : domare ancora la Streif : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arrivano nel tempio della velocità. Sabato è il grande giorno della Discesa libera di Kitzbuehel. Semplicemente la Streif, una delle piste più difficili ed emozionanti dell’intero Circo Bianco. C’è grandissima attesa e voglia di riscatto in casa Italia dopo una prestazione sottotono in quel di Wengen e soprattutto i fari sono puntati su Dominik Paris, che in passato ha già domato il mitico ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019 : Dominik Paris non vuole fermarsi. Obiettivo : domare ancora la Streif : La Coppa del Mondo maschile di sci alpino arrivano nel tempio della velocità. Sabato è il grande giorno della Discesa libera di Kitzbuehel. Semplicemente la Streif, una delle piste più difficili ed emozionanti dell’intero Circo Bianco. C’è grandissima attesa e voglia di riscatto in casa Italia dopo una prestazione sottotono in quel di Wengen e soprattutto i fari sono puntati su Dominik Paris, che in passato ha già domato il mitico ...

Vettel : “Ferrari - il 2019 grande sfida per un Obiettivo chiaro” : "Gli ingredienti ci sono, ora tocca a noi fare il lavoro". Parola di Sebastian Vettel impegnato in Messico per la Race of Champions. Quest`anno i cambiamenti in Ferrari sono stati tanti: l'avvicendamento al vertice con Mattia Binotto che ha preso il posto di Maurizio Arrivabene, l'arrivo di Charles Leclerc che sostituirà Kimi Raikkonen, passato alla Sauber. "Sarà una grande sfida - ha detto il quattro volte iridato - quello che vogliamo ...

Formula 1 - Vettel : 'L'Obiettivo della Ferrari è chiaro - il Mondiale 2019 è una grande sfida' : Il tedesco quattro volte campione del mondo, ha anche accennato ai cambiamenti nella scuderia con Binotto e Leclerc che hanno preso il posto di Arrivabene e Raikkonen, rispettivamente nel ruolo di ...

Vettel : "Ferrari - il 2019 grande sfida. L'Obiettivo è chiaro" : 'Gli ingredienti ci sono, ora tocca a noi fare il lavoro'. Sebastian Vettel è già proiettato sul 2019 e ritiene che la Ferrari possa lottare per il titolo iridato 2019 della Formula 1. Il tedesco ne ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i favoriti del singolo maschile; Javier Fernandez - Obiettivo settimo titolo per concludere in bellezza. Brezina e Kolyada in pole per il podio : La gara della specialità del singolo maschile che si svolgerà ai Campionati Europei di Minsk (Bielorussia) dal 23 al 27 gennaio avrà certamente un sapore particolare. Sarà infatti l’ultima volta che vedremo sul ghiaccio lo spagnolo Javier Fernandez che, dopo aver meritatamente conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, ha deciso di interrompere l’attività agonistica dedicandosi esclusivamente agli ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Matteo Rizzo - Obiettivo top 5! Nuovo programma libero per incantare tutti : Due anni fa è stato una sorpresa, l’anno scorso una rivelazione. Grazie agli straordinari risultati raggiunti nel corso del tempo Matteo Rizzo si appresta ora ad affrontare i primi Campionati Europei di Pattinaggio artistico, che si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, da protagonista assoluto. Il gioiellino azzurro allenato da Franca Bianconi arriva all’importante rassegna continentale dopo aver conquistato una ...

Uscita anticipata per il triennio 2019-2021 : quota 41 è l'Obiettivo di M5S e Lega : In linea con le ultime novità sulla riforma pensioni è possibile anticipare che il decreto potrebbe essere approvato entro il 17 gennaio. Tra le tematiche trattate nel decreto è prevista una riforma del sistema previdenziale, in particolare modo facciamo riferimento a quota 100. Il 17 gennaio si terrà il CdM, e nel frattempo i due opposti schieramenti politici, maggioranza e opposizione, mostrano di avere opinioni differenti. Il Pd, ad esempio, ...

Australian Open 2019 - Fabio Fognini : “Soddisfatto dell’esordio. Obiettivo del 2019? Stare sul pezzo” : Missione compiuta per Fabio Fognini nel match d’esordio degli Australian Open 2019 contro il giovane spagnolo Jaume Munar. Il 7-6 7-6 3-1 ha regalato il successo a Fabio, in conseguenza del ritiro del rivale nel terzo parziale. Un match non facile nel corso del quale l’azzurro ha saputo tirar fuori il meglio del proprio tennis quando è stato necessario. Una vittoria quindi non banale come si potrebbe pensare: “Qualche problema ...