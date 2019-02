Non solo Tav | le 600 opere da sbloccare | congelati oltre 27 miliardi

Parma : Gervinho - Non solo sprint. Gol - sacrifici e anche talismano : Torino e la Juve gli portano particolarmente bene. Gervinho non è solo sprint e corsa senza freni, ma anche gol pesanti. Ancora meglio se fatti alla Vecchia Signora. Contro la Juve, nel novembre ...

Non solo Modric : l'Inter punta Rakitic : Non c'è solo Luka Modric nei pensieri dell'Inter in vista della prossima estate. Secondo Sport , i nerazzurri stanno preparando un'offerta anche per Ivan Rakitic , centrocampista che potrebbe lasciare il Barcellona.

Matteo Salvini - il complottone : Non solo toghe - ecco i nemici (interni ed esterni) che lo vogliono far fuori : È l' uomo da battere. Logico dunque che, ogni giorno, Matteo Salvini trovi sulla sua strada nuovi nemici e avversari. Alcune volte volte si tratta di insospettabili. È il caso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, beccato in un fuorionda in cui, per farsi amica Angela Merkel, parla male del

Belen Rodriguez condurrà Temptation Island Vip e Non solo. Leggi l’indiscrezione : Belen Rodriguez tra le regine della prima serata televisiva italiana? A leggere le ultime indiscrezioni in materia di palinsesti pare proprio di sì, visto che la showgirl argentina è indicata come probabile conduttrice di... L'articolo Belen Rodriguez condurrà Temptation Island Vip e non solo. Leggi l’indiscrezione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande bugia sul continente neroCinafrica - Non solo poveri migranti : Continuano a raccontarci che l'Africa è e sarà solo fonte di immigrazione e tensioni politiche. Ma la Cina sta dimostrando che il continente nero può svilupparsi. Alla faccia della Francia Segui su affaritaliani.it

"Aiutarli a casa loro" - c'è chi Non ne fa solo uno spot : ... viviamo in un mondo ineguale, il 2% del capitale del 10% piu' ricco della popolazione mondiale basterebbe per risolvere il problema della povertà non solo dell'Etiopia ma di tutto il mondo, con ...

AMICI 18/ Anticipazioni - Non solo Rafael : ecco le altre maglie del serale : AMICI 18, cosa accadrà nello speciale di oggi 2 febbraio 2019? Le Anticipazioni ci svelano di nuovi ingressi, addii, prima maglia del serale assegnata

Dottoressa 'Ti curo dal cancro solo se vieni a letto con me'/ Il ricatto che Non ti aspetti da una donna : Una Dottoressa è arrivata a minacciare un uomo di curargli il cancro solo se fosse venuto a letto con lei. Il ricatto di Theepa Sundarlingam

"Non sudo e se mi accaldo muoio"/ Alex - l'unico bambino in Italia a soffrire di XLPDR : nel mondo solo 21 casi : La storia di Alex, 11 anni: è l'unico bambino in Italia a soffrire di XLPDR. "Non sudo e se mi accaldo muoio". Nel mondo ci sono solo 21 casi

Verissimo - vita stravolta per Giorgia Palmas e Filippo Magnini : Non solo matrimonio - vita stravolta : Sabato 2 a febbraio tra gli ospiti di Verissimo ci saranno Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Durante l'intervista di coppia, Silvia Toffanin è riuscita a farsi raccontare particolari inediti sui prossimi progetti di vita dei due. Se Giorgia, ora nuovo volto di Milan Channel, ha solo ipotizzato un ev

Terremoto - Crimi : l'Aquila Non è solo macerie. Rettore Gssi : è necessario progresso per molti : È una comunità che fa della cultura, della scienza e della ricerca un punto di forza del suo processo di ricostruzione, e uno strumento d'indagine molto importante per il suo futuro aggiunge -. Lo ...

Isola dei Famosi - Non solo Otelma : tutte le vittime di Francesca Cipriani : All'Isola dei Famosi Francesco Cipriani e il Mago Otelma sono appena sbarcati come Polene. Tuttavia, alla prima prova, l'esuberante showgirl ha spinto il Divino ferendolo alla testa. Lui non è che l'...

Neve - Non solo disagi - ecco chi scodinzola contento VIDEO : Neve al Laghetto della Mordina, non solo disagi, ecco chi scodinzola contento E mentre la viabilità arrancava e 'fioccavano' letteralmente i post sui disagi dovuti alle condizioni meteo, con la ...

Conte - Non esiste solo Tav : ANSA, - ROMA, 1 FEB - "I cantieri non si sono interrotti, il dibattito pubblico è preso dalla Tav che è un progetto complesso ma non possiamo fermarci a quest'opera". Lo afferma il premier Giuseppe ...