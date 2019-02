“Noi siamo il Napoli”. Ed è proprio il napolicentrismo il problema

ilnapolista

(Di domenica 3 febbraio 2019) Il pubblico più bello del mondo Il pubblico più bello del mondo. Lo stadio più caldo del mondo. Il panorama più bello del mondo. La città più bella del mondo. Il cibo più buono del mondo. Potrei già chiudere qui, fermarmi, sorriderci su. Invece credo che sia necessario riflettere su come la visione napoletanocentrica sia diventata nel tempo una distorsione della realtà che rischia di sovradimensionare e creare aspettative inesistenti. Anche nel calcio.“Il mondo non si è fermato mai un momento” (Cit.). Non solo Napoli è in movimento. Le tradizioni di una città vanno tutelate e Napoli ne è ricca. Ma ci sono realtà che viaggiano più velocemente di Partenope, tanto a livello nazionale quanto europeo o mondiale. Città dove vengono costruiti stadi nuovi senza interessi particolari o di quartiere ma solo per il bene della collettività. Città che ti consentono prenotazioni e visite mediche ...