Neonata rifiuta l’allattamento : mamma scopre di aver un cancro al seno : Che ci fosse qualcosa che non andava Claire Granville, una 40enne infermiera della città inglese di Hull, lo ha sospettato fin dall"inizio della vicenda. Matilda, la sua figlioletta, improvvisamente non ne voleva più sapere di nutrirsi dal suo seno sinistro.Un comportamento decisamente strano, quello della Neonata, che ha messo subito in allarme la donna. La giovane mamma, però, non poteva immaginare che dietro il rifiuto della bimba di ...