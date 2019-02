Nelle sale arriva ' Remi' | l' orfanello che emozione i bimbi da generazioni

Multiprogrammazione di film diversi lo stesso giorno Nelle monosale : parte la sperimentazione in 600 cinema : parte a febbraio la Multiprogrammazione nei cinema monosala delle città con un solo schermo, una fase di sperimentazione che prevede la possibilità per gli esercenti di programmare, nella stessa ...

Compromessi sposi - il film è Nelle sale : a Parco Leonardo il cast saluta i fan : di Silvia Natella 'Questo matrimonio non s'ha da fare' e i protagonisti di 'Compromessi sposi', commedia cinematografica dall'esplicito richiamo manzoniano, fanno di tutto per evitare che i loro figli ...

Cinema : i film in programma Nelle sale di Grosseto domenica 27 gennaio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Il film 'Glass' è uscito Nelle sale italiane - si chiude la trilogia di Shyamalan : Per la regia di M. Night Shyamalan, a partire da questo giovedì 17 gennaio 2019, nel cinema italiano è uscito "Glass". Si tratta del terzo film che conclude una trilogia, dopo Unbreakable - il predestinato (del 2000) e Split (del 2016). Una pellicola nella quale ritornano molti dei personaggi già visti in precedenza con una new entry d'eccezione: Sarah Paulson, che cerca di dimostrare ai tre sedicenti supereroi (o meglio superuomini) non sono ...

Bohemian Rhapsody : il film torna Nelle sale italiane in versione 'karaoke' : Dopo il successo straordinario ottenuto ai Golden Globes, un film come Bohemian Rhapsody continua a essere proposto e lanciato in moltissimi modi: sembra quasi impossibile non cavalcare il grande momento di gloria. E infatti il film tornerà nelle sale italiane in versione speciale, karaoke, fatta per essere cantata dal pubblico presente in sala. ...Continua a leggere

Tornano i Galli più famosi del mondo - presto Asterix Nelle sale : Tornano al cinema i Galli più famosi del mondo: Asterix e Obelix di nuovo protagonisti in una nuova avventura alla scoperta della celebre pozione magica e dei suoi segreti. Tratto dai fumetti targati Hachette Livre, il film d'animazione in computer grafica è stato realizzato dai francesi di M6 Studios con la collaborazione di Mikros Animation e arriverà nelle sale italiane il 7 marzo 2019 con Notorious Pictures. Panoramix, il mago del ...

Nuovo anno - nuove visioni ecco i film più attesi in arrivo Nelle sale : Nel 2019 cambia lo scenario per il cinema in Italia. Tante le novità sul tappeto. Entrano in vigore nuove regole e finestre per l'uscita in sala e sulle altre piattaforme. Netflix & Co. saranno sempre ...

Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità - arriva Nelle sale il film sulla vita del pittore incompreso. LA CLIP ESCLUSIVA : Il pazzo, l’isolato, l’incompreso. Un povero Cristo denigrato dalla gente comune che, udite udite, è stato ucciso e non si è mai suicidato. È il Vincent Van Gogh secondo Julian Schnabel e William Dafoe che lo interpreta. At Eternity’s Gate, in uscita il 3 gennaio grazie a Lucky Red, è uno di quei film per i quali la critica più ortodossa storce il nasino a prescindere, ma che invece per i tanti estimatori di biografia e mito del pittore olandese ...

Cinema - arriva Nelle sale 'Il gioco delle coppie' - Musa Tv n.1 del 2 gennaio 2019 : Firmata dal regista francese Olivier Assayas la commedia che ha divertito il Festival di Venezia mette a confronto il 'vecchio mondo' fatto di carta e libri con il 'nuovo mondo' di e-book e digitale intrecciando il tutto con relazioni sentimentali stantie e tradimenti

