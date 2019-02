NBA | un altro pipistrello fa invasione durante San Antonio-Pelicans | a catturarlo ci

NBA : un altro pipistrello in campo - stavolta lo cattura la mascotte degli Spurs. VIDEO : Se non fosse pericoloso per giocatori e pubblico, verrebbe quasi da pensare che i San Antonio Spurs lo stanno facendo apposta. Per la seconda partita consecutiva un pipistrello ha fatto irruzione sul ...

NBA - 11 di fila per i Golden State Warriors. Altro ko senza Danilo Gallinari per i Clippers : LOS ANGELES, USA, - Ai Clippers serve Danilo Gallinari , senza l'azzurro la squadra di coach Rivers fatica a trovare la vittoria. Al contrario, i Golden State Warriors non sembrano più volersi fermare.

NBA – Altro infortunio in casa Bulls : Wendell Carter Jr. termina la stagione in anticipo : Wendell Carter Jr rischia seriamente di terminare in anticipo la sua stagione da rookie: il centro dei Bulls dovrà operarsi al pollice della mano sinistra e affrontare almeno 3 mesi di stop In una stagione già falcidiata dagli infortuni (Markkanen, Dunn e Portis fra i tanti), i Chicago Bulls dovranno fare a meno anche di Wendell Carter Jr., probabilmente fino a fine anno. Il centro infatti dovrà operarsi al pollice della mano sinistra per ...

NBA – Notte da record per James Harden : 57 punti per abbattere un primato dopo l’altro! : Notte da ricordare per James Harden che con i 57 punti segnati contro i Memphis Grizzlies abbatte un record dopo l’altro dopo un difficile inizio di stagione, gli Houston Rockets sono tornati nelle zone nobili della Western Conference grazie ad un solo uomo: James Harden. La guardia dei texani ha alzato il livello del suo gioco, spostando l’asticella a vette a dir poco impossibili da immaginare. Con i 57 punti fatti segnare ...

NBA - Celtics - in Florida un altro k.o. Phoenix ferma Denver : I Celtics frenano ancora: seconda sconfitta consecutiva arrivata sul parquet dei Magic, nonostante i 25 punti di un Kyrie Irving che non riesce a nascondere la frustrazione nel finale. A regalare il ...

NBA – Curry carica gli Warriors : “con Cousins in campo saremo di un altro livello. Cambieremo alcuni aspetti del gioco” : Stephen Curry non vede l’ora che DeMarcus Cousins possa scendere in campo con i Golden State Warriors: il playmaker della Baia spende parole positive in merito all’ex Pelicans Il conto alla rovescia è quasi terminato, DeMarcus Cousins è quasi pronto a fare il suo esordio stagionale con i Golden State Warriors. Il centro, firmato da free agent in estate dopo essere uscito dal contratto con i Pelicans, è rimasto fermo per diversi mesi a ...

NBA – Turkoglu attacca Kanter : “altro che assassinio da parte della Turchia - ecco perchè non può viaggiare a Londra” : Hedo Turkoglu risponde alle dichiarazioni di Enes Kanter che, nei giorni scorsi, aveva espresso la sua paura di essere ucciso dalla Turchia se avesse viaggiato a Londra con i Knicks: il presidente della federazione turca dà un’altra versione della vicenda I New York Knicks parteciperanno agli NBA Global Games di Londra, ma senza Enes Kanter. Il cestista numero 00 della franchigia newyorkese ha dichiarato di non sentirsi al sicuro a ...

NBA - un altro ko : ai Lakers sta finendo la pazienza con Brandon Ingram e Lonzo Ball? : Eppure le ultime parole di coach Walton vogliono comunque essere ottimistiche: "Ho tutta la fiducia del mondo in loro due, sono convinto che troveranno il modo di venire a capo di questa situazione e ...

NBA - Enes Kanter-Knicks - addio vicino? Buyout - Bulls o altro : ecco tutte le opzioni : Sotto l'albero di Natale, Enes Kanter ha trovato un regalo tutt'altro che atteso: un ruolo da panchinaro nei New York Knicks. La sfida natalizia contro i Bucks è stata infatti l'ultima giocata dal ...

NBA : Paul George e i fischi della 'sua' L.A. : 'Non sono l'unico ad aver scelto altro' : La passata stagione il pubblico dello Staples Center le aveva provate davvero tutte per convincere Paul George a scegliere i Lakers in estate. Una partita utilizzata come vero e proprio reclutamento, ...

NBA – Hawks - splende il mito di ‘Vincredible’ : Vince Carter abbatte un altro record nella sfida contro i Cavs : Vince Carter firma ancora una volta uno straordinario record nella sua infinita carriera: nella sfida contro i Cavs, ‘Vincredible’ diventa il più vecchio a segnare più di 20 punti nella storia dell’NBA Nonostante abbia 41 anni suonati, Vince Carter non intende minimamente appendere la casacca al chiodo. Del resto, il suo soprannome, ‘Vincredibile’, la dice lunga su cosa sia capace di fare. Nell’ultima sfida di regular season giocata e ...

NBA - Dirk Nowitzki centra un altro traguardo : 900 vittorie in carriera : Il tedesco, alla sua 21stagione NBA, diventa uno dei soli 6 giocatori nella storia della lega capaci di vincere 900 partite in stagione regolare. Ecco chi raggiunge in questo esclusivissimo club

Sport in tv - che abbuffata durante le feste di Natale! Programma - orari e tv. NBA - Serie A calcio e basket - volley e tanto altro : Lo Sport non va mai in vacanza, durante le feste di Natale tutti gli appassionati potranno gustarsi gli eventi di tantissime discipline, tra un pranzo e l’altro, tra un pacco regalo e l’altro, ci sarà tantissimo Sport da guardare in televisione, comodamente seduti sul proprio divano o anche a tavola insieme a parenti e amici. Martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre regaleranno grandissime emozioni, la proposta Sportiva sarà ...

Basket - NBA : altro crollo per Houston - Boston risale spedita : NEW YORK - Serata da dimenticare per Houston nella regular-season Nba . I Rockets crollano sul parquet della Vivint Smart Home Arena, subendo una pesante sconfitta, 118-91, per mano degli Utah Jazz, ...