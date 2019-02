NBA | San Antonio-New Orleans 113-108 | pipistrello portafortuna | 17 punti per Belinelli

NBA 2019 - i risultati della notte (1 febbraio) : successi pesanti per Bucks e 76ers - i Lakers riabbracciano LeBron e vincono il derby : Si sono disputati sei incontri in una nottata NBA che passerà alla storia anche per il mercato. I Dallas Mavericks (che perdono a Detroit) si assicurano il lettone Kristaps Porzingis dai New York Knicks, mentre i Los Angeles Lakers (che riabbracciano LeBron James e vincono il derby) sono ormai in piena trattativa con New Orleans per acquisire Anthony Davis. Come detto, però, si è anche giocato. I Milwaukee Bucks si aggiudicano il big match della ...

NBA - i risultati della notte : i Bucks passano a Toronto - Indiana non vince più : Toronto Raptors-Milwaukee Bucks 92-105 Dopo dieci vittorie consecutive casalinghe - la striscia più lunga della stagione, a -2 dal record di franchigia - c'era solo una squadra a Est che poteva ...

NBA - invasione di pipistrelli a San Antonio - ma vincono gli Spurs - anche senza Ginobili - : Vi ricordate di quella volta in cui Manu Ginobili catturò un pipistrello a mani nude mentre era in campo? Rimane uno degli episodi più curiosi della leggendaria carriera dell'argentino , che nell'...

Basket - NBA : San Antonio si salva sulla sirena - Harden non basta a Houston : WASHINGTON - Una canestro di Rudy Gay allo scadere regala a San Antonio la vittoria interna sui Phoenix Sus, 11-42,, ma non tranquillizza coach Popovich che a fine gara è una furia tanto da definire ...

NBA : Belinelli e San Antonio vincono ancora - perde Houston : Sette le partite disputate nella notte Nba, con un solo italiano in campo. Con 17 punti, 5 assist, 4/7 da tre punti in 26 minuti di gioco, Marco Belinelli è uno dei protagonisti nella sofferta ...

NBA - Houston e Lakers ko. 17 punti per Belinelli e vittoria San Antonio Spurs : TORINO - Nella notte NBA i San Antonio Spurs di Marco Belinelli vincono sulla sirena contro Phoenix , agli Houston Rockets non basta la solita partita da oltre 30 punti di James Harden per battere i ...

NBA - San Antonio-Phoenix 126-124 : il buzzer beater di Gay spegne i Suns - 17 per Belinelli : San Antonio Spurs-Phoenix Suns 126-124 Come ai bei vecchi tempi di Memphis, Rudy Gay ha dato un saggio delle sue qualità con il pallone tra le mani quando c'è da decidere la partita. A farne le spese ...

NBA - Houston-New Orleans 116-121 : i Pelicans passano coi Rockets anche senza Davis - Harden da 37 allunga la striscia : Houston Rockets-New Orleans Pelicans 116-121 Se c'è una squadra distratta da tutte le voci di mercato che riguardano Anthony Davis, di sicuro non sono sembrati i New Orleans Pelicans. Anzi, i ragazzi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

Basket - NBA : San Antonio ancora super - Milwaukee cade a Oklahoma City : WASHINGTON - San Antonio ha ritrovato la formula giusta. Così, dopo i 126 punti segnati a New Orleans contro i Pelicans, gli Spurs fanno anche meglio all'AT&T Center rifilando a Washington 132 punti. ...

Mercato NBA – Thon Maker spinge per la cessione : i Milwaukee Bucks ci pensano : Thon Maker vuole giocare con più continuità e cede la cessione ai Milwaukee Bucks: la franchigia del Wisconsin vorrebbe trattenerlo, ma di fronte ad una buona offerta rischia di vacillare Thon Maker avrebbe chiesto la cessione ai Milwaukee Bucks. L’insider ESPN Adrian Wojnarowski ha riportato della richiesta dell’agente del giocatore, Mike George, di trovare una nuova sistemazione per il suo assistito. Il motivo della volontà ...

NBA - Carmelo Anthony osannato al Madison Square Garden : 'Questa è casa mia' : Il sogno è quello di rimettere piede il prima possibile sul parquet, ma al momento Carmelo Anthony si accontenta di fare ritorno nel suo Madison Square Garden come un tifoso qualsiasi. Per una volta ...

Risultati NBA : gli Warriors passano a Boston - Nuggets battono Phila : Risultati NBA, nella notte americana si sono giocati 5 incontri molto interessanti, su tutti quello tra Celtics e Warriors Risultati NBA, 5 gare molto interessanti si sono giocate nella notte americana, su tutte quella che potrebbe essere la finale di questa stagione. In quel di Boston si sono infatti sfidati Celtics e Warriors, con gli ospiti vittoriosi 111-115 in una gara equilibrata e spettacolare. Irving e Durant i migliori ...