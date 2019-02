NBA | LeBron James si ferma di nuovo | i Lakers perdono contro gli Warriors

NBA - torna LeBron James e i Lakers vincono il derby con i Clippers : Il ritorno in campo di LeBron James dopo 17 partite dà una spinta in più ai Lakers che vincono il derby di Los Angeles contro i Clippers di Danilo Gallinari, 28-24 in stagione, 123-120 all'extra time. ...

NBA - Torna LeBron : quasi tripla doppia / E i Lakers tornano a vincere : Per la cronaca: 2 punti Nets. La tripla di Belinelli vale poi il consueto 'mamma mia' urlato dal telecronista Spurs di Fox Sport Southwest. 52-51 Speroni all'intervallo. White con 15 punti, Nets che ...

NBA - LeBron James torna in campo e i Lakers vincono il derby all'overtime : L.A. Clippers-Los Angeles Lakers 120-123 OT I Lakers, che hanno tenuto nascosta l'evoluzione dell'infortunio di LeBron James per 40 giorni, non potevano che chiudere con un colpo di scena la saga che ...

Risultati NBA – LeBron James torna e trascina i Lakers nel derby - un super Curry non basta a Golden State : I quarantuno punti segnati da Curry non bastano ai Warriors per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che sorride grazie alla coppia Embiid-Simmons. Spettacolo nel derby di Los Angeles, vinto dai Lakers grazie al ritorno di James Quaranta giorni di stop, diciassette partite giocate senza il proprio giocatore migliore. A sorpresa, LeBron James torna in campo proprio nel derby di Los Angeles, trascinando i Lakers alla vittoria contro i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1 febbraio) : successi pesanti per Bucks e 76ers - i Lakers riabbracciano LeBron e vincono il derby : Si sono disputati sei incontri in una nottata NBA che passerà alla storia anche per il mercato. I Dallas Mavericks (che perdono a Detroit) si assicurano il lettone Kristaps Porzingis dai New York Knicks, mentre i Los Angeles Lakers (che riabbracciano LeBron James e vincono il derby) sono ormai in piena trattativa con New Orleans per acquisire Anthony Davis. Come detto, però, si è anche giocato. I Milwaukee Bucks si aggiudicano il big match della ...

Basket - NBA : Denver e Portland continuano a correre - LeBron salta anche il derby : NEW YORK - Prosegue la corsa dei Denver Nuggets, che passano anche sul parquet di New Orleans, 105-99 lo score, centrando il quarto successo consecutivo, 35-15 il bilancio del team del Colorado, così ...

NBA - Los Angeles Lakers ancora senza LeBron James : niente derby coi Clippers : TORINO - Il rientro di LeBron James è sempre più un'incognita. Il numero 23 dei Los Angeles Lakers è assente dal 26 dicembre, dalla sfida contro i Golden State Warriors : ha saltato finora 17 partite, ...

NBA - LeBron James - qualcosa non va : niente partita contro i Clippers : Luke Walton continua a predicare calma, ma dopo le 17 partite senza che LeBron James sia sceso in campo è inevitabile che qualcuno inizi a storcere il naso di fronte a un'assenza che punta dritto ...

Mercato NBA – Clamoroso! Kyrie Irving sarebbe interessato a tornare a giocare con LeBron James : Secondo fonti vicine ai Celtics, Kyrie Irving vorrebbe tornare a giocare con LeBron James in futuro: i tifosi dei Lakers sognano la reunion della coppia che ha reso grandi i Cavs Manca poco allo scadere della trade deadline del 7 febbraio e il Mercato NBA si accende. Non solo quello a breve termine però, ma anche quello estivo. La notizia della cessione di Anthony Davis ha smosso le tranquille acque del panorama cestistico statunitense, ...

NBA – Lakers - coach Walton ai saluti? L’entourage di LeBron James preferirebbe un cambio di allenatore : L’entourage di LeBron James avrebbe espresso la richiesta di un cambio sulla panchina dei Lakers: se non supportato dai risultati, coach Walton potrebbe essere al passo d’addio La stagione dei Los Angeles Lakers vive di alti e bassi. Dopo un inizio complicato, LeBron ha preso in mano la squadra, portandola nelle zone nobili della Conference, a dopo l’infortunio del numero 23 la squadra ha dimostrato una grave mancanza di ...

NBA - brilla la stella Luka Doncic : record e LeBron James superato : DALLAS, USA, - Luka Doncic brilla tra le stelle dell' NBA . Lo sloveno, arrivato in estate ai Dallas Mavericks dal Real Madrid , sta riscrivendo le pagine dei record: nella prima stagione americana ha ...

NBA - Luka Doncic da record. Lo sloveno supera LeBron James : DALLAS, USA, - L' NBA ha una nuova stella, è Luka Doncic . Lo sloveno sta riscrivendo le pagine dei record: in questa prima parte di stagione ha già messo a referto due triple doppie, mai nessuno era ...

NBA – Lakers - LeBron James pronto al rientro : primi allenamenti full-contact per il ‘Re’ : LeBron James pronto al rientro in campo nei prossimi giorni: il ‘Re’ ha partecipato ai primi allenamenti con contatto, segno di una ritrovata sicurezza fisica Pur non essendo sceso in campo, in via precauzionale, nella sfida contro i Phoenix Suns, LeBron James sta facendo grandi passi in avanti verso il suo rientro sul parquet. Assente dalla sera di Natale, a causa di un problema all’inguine, LeBron ha saltato ben 15 partite, lasciando nei ...

NBA : Luka Doncic fa meglio di LeBron - ma a vincere a Dallas sono i Raptors : Dallas Mavericks-Toronto Raptors 120-123 I campioni come Luka Doncic riescono a volte a far passare il risultato in secondo piano, a ribaltare il senso di un titolo e di un racconto perché vanno ...