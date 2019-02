Nba | Lakers | rissa sfiorata con coach Walton I Warriors vincono 115-101

Nba : Belinelli guida gli Spurs contro New Orleans - James non c'è e Lakers ko : Quinta vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs che, grazie ai 17 punti di un ispirato Marco Belinelli, superano 113-108 New Orleans. Dopo i 40 minuti nel derby contro i Clippers, LeBron James ...

Nba - rissa nello spogliatoio dei Lakers tra Luke Walton e i veterani Stephenson e Beasley : In questo complicato periodo in casa Lakers fatto di sconfitte, infortuni pesanti e trattative sul mercato, mancava soltanto una cosa: la rissa in spogliatoio. E a quella non potevano che provvedere i ...

Mercato Nba – Prima offerta ‘esplorativa’ dei Lakers per Anthony Davis : ecco la proposta fatta ai Pelicans : I Los Angeles Lakers hanno fatto la loro Prima offerta ai New Orleans Pelicans per Anthony Davis: trade che non convince la franchigia della Louisiana La richiesta di trade di Anthony Davis, fatta pervenire alla dirigenza dei Pelicans nei giorni scorsi, ha fatto drizzare le antenne a tutto il panorama NBA. I Lakers sembrano la squadra nella posizione di maggior vantaggio per una trade, vista anche la volontà del giocatore, ma i Pelicans ...

Nba - torna LeBron James e i Lakers vincono il derby con i Clippers : Il ritorno in campo di LeBron James dopo 17 partite dà una spinta in più ai Lakers che vincono il derby di Los Angeles contro i Clippers di Danilo Gallinari, 28-24 in stagione, 123-120 all'extra time. ...

Nba 2019 - i risultati della notte (1 febbraio) : successi pesanti per Bucks e 76ers - i Lakers riabbracciano LeBron e vincono il derby : Si sono disputati sei incontri in una nottata NBA che passerà alla storia anche per il mercato. I Dallas Mavericks (che perdono a Detroit) si assicurano il lettone Kristaps Porzingis dai New York Knicks, mentre i Los Angeles Lakers (che riabbracciano LeBron James e vincono il derby) sono ormai in piena trattativa con New Orleans per acquisire Anthony Davis. Come detto, però, si è anche giocato. I Milwaukee Bucks si aggiudicano il big match della ...

Nba – Anthony Davis - i Lakers intavolano l’offerta : la palla ora passa ai Pelicans : I Lakers vogliono Anthony Davis, presentate 5 possibili opzioni ai Pelicans per portare a Los Angeles il centro statunitense Anthony Davis è ufficialmente un obiettivo di mercato dei Lakers. La franchigia californiana, secondo il Los Angeles Times, ha intavolato l’offerta per il centro dei Pelicans, prospettando 5 possibili opzioni alla squadra di New Orleans. Magic Johnson e Dell Demps, grazie ad una serie di telefonate, si sono ...

Nba - Houston e Lakers ko. 17 punti per Belinelli e vittoria San Antonio Spurs : TORINO - Nella notte NBA i San Antonio Spurs di Marco Belinelli vincono sulla sirena contro Phoenix , agli Houston Rockets non basta la solita partita da oltre 30 punti di James Harden per battere i ...