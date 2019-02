NBA – Caos in casa Lakers | rissa sfiorata nello spogliatoio gialloviola

NBA – Caos Celtics - Jaylen Brown e Marcus Morris vengono alle mani : il VIDEO della lite durante il time out : Jaylen Brown e Marcus Morris hanno litigato in panchina durante la sconfitta dei Celtics contro i Miami Heat di questa notte Jaylen Brown e Marcus Morris sono venuti letteralmente alle mani durante la gara persa questa notte dai Celtics sul parquet di Miami. I due cestisti sono stati divisi dai compagni durante un time out nel quale sono volate parole grosse ed anche uno spintone di Marcus Morris a Brown . Il motivo? Il giovane Jaylen ha ...

NBA - è caos a Memphis : rissa in spogliatoio tra Garrett Temple e Omri Casspi : Che qualcosa fosse successo nello spogliatoio dei Memphis Grizzlies è diventato chiaro a tutti i giornalisti presenti quando coach J.B. Bickerstaff ha impiegato più di trenta minuti per presentarsi ...

Mercato NBA – Caos Wizards - i Kings provano il colpo : si studia la trade per Otto Porter jr. : I Kings provano a sfruttare i problemi di inizio stagione in casa Wizards: Sacramento ha messo gli occhi su Otto Porter jr. Inizio di stagione non di certo facile per gli Washington Wizards che, dopo 23 partite sono fuori dalla zona Playoff con 9 vittorie e 14 sconfitte. La franchigia capitolina sta cercando ancora di trovare la quadra e, dopo qualche problema di spogliatoio, non ha fatto mistero di voler ascoltare offerte per ogni ...