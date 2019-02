Nba | Belinelli guida gli Spurs contro New Orleans | James non c' è e Lakers ko

Nba 2019 - i risultati della notte (3 Febbraio) : vittorie per Golden State - Denver e Milwaukee. Belinelli protagonista - Harden e Doncic trascinatori di Houston e Dallas : Undici partite nella notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli e l’azzurro è stato protagonista nella vittoria dei San Antonio Spurs in casa contro i New Orleans Pelicans per 113-108. Buona prestazione del nativo di San Giovanni in Persiceto che ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo), risultando il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo LaMarcus Aldridge, autore di 25 punti e 14 rimbalzi. In campo tantissime big e ...

Nba : Belinelli e San Antonio vincono ancora - perde Houston : Sette le partite disputate nella notte Nba, con un solo italiano in campo. Con 17 punti, 5 assist, 4/7 da tre punti in 26 minuti di gioco, Marco Belinelli è uno dei protagonisti nella sofferta ...

Nba - Harden implacabile : 40 punti ai Magic. Spurs e Belinelli ok - stop per i Bucks : SAN ANTONIO, USA, - Marco Belinelli partecipa alla festa degli Spurs : 13 punti nella notte NBA per l'azzurro. James Harden solito protagonista con 40 punti rifilati agli Orlando Magic . La striscia ...

Nba 2019 - i risultati della notte (28 Gennaio) : OKC batte Milwaukee - vince Belinelli - un super Doncic non basta a Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli ed i suoi San Antonio Spurs hanno superato in casa gli Washington Wizards per 132-119 in un match che ha vissuto di parziali e controparziali per tre quarti, fino al +13 con cui la squadra di coach Popovich è entrata nell’ultimo periodo. Per l’azzurro ci sono 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 24 minuti di gioco, uscendo dalla panchina. Il migliore per gli Spurs ...

Risultati Nba – James Harden immenso - 61 punti e vittoria ai Rockets! Gallinari ancora assente - Belinelli ko : James Harden stratosferico: il cestista americano regala spettacolo puro con i suoi 61 punti, tutti i Risultati delle partite NBA della notte Un’ondata di sfide di NBA nella notte italiana: la palla a spicchi americana ha regalato tanto spettacolo con tutte le partite che si sono disputate. Ad aprire le danze è stato il match tra Indiana Pacers e Toronto Raptors, vinto dai padroni di casa per 110-106. Bene anche i Boston Celtics, che ...

Nba 2019 - i risultati della notte (24 Gennaio) : ritorno con sconfitta per Belinelli a Philadelphia. Career high per James Harden : Sono dieci le partite della notte NBA. ritorno con sconfitta per Marco Belinelli a Philadelphia. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati sconfitti per 122-120 dai Sixers al termine di un match equilibrato e che si è deciso solamente nell’ultimo minuto. Gli Spurs sono stati avanti anche di otto punti a due minuti dalla fine, prima di subire la rimonta di Philadelphia: canestro di Simmons, tripla di Shamet e poi soprattutto il gioco da ...

VIDEO Nba - Highlights e sintesi delle partite della notte (21 gennaio) : super Belinelli - tripla di Rose allo scadere : Tre le partite nella notte NBA ma signore e signori che spettacolo! La Derrick Rose’s Night visto che il giocatore dei Minnesota Timberwolves è stato assoluto protagonista del confronto contro i Pheonix Suns, vinto dalla formazione allenata da coach Ryan Saunders. I 31 punti messi a segno dal n°25 dei T’wolves hanno trascinato i propri compagni alla vittoria in una serata per lui da ricordare e raccontare ai nipotini, con la tripla allo ...

Nba : i Clippers senza Gallinari superano gli Spurs di Belinelli : Derby italiano solo sfiorato nella notte Nba . I Los Angeles Clippers piegano 103-95 i San Antonio Spurs di Marco Belinelli, 12 punti per l'azzurro, all'AT&T Center, nonostante l'assenza di Danilo ...

Risultati Nba – Belinelli ko - sorridono Pacers - Timberwolves e Clippers : sorridono Pacers, Timberwolves e Los Angeles Clippers: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte Solo tre le partite di NBA andate in scena nella notte italiana: gli Indiana Pacers hanno mandato al tappeto i Charlotte Hornets per 120 a 95, trascinati al successo dai 21 punti di Oladipo, ben affiancato da Collison, a referto con 19 punti. Non sono bastati i 23 punti di Walker per portare alla vittoria gli Hornets. sorridono anche i ...