NBA 2019 | i risultati della notte 3 Febbraio | vittorie per Golden State | Denver e

All-Star Game NBA 2019 – Scelto il sostituto di Oladipo : prima convocazione per D’Angelo Russell : Dopo l’infortunio accorsogli lo scorso 23 gennaio, Victor Oladipo non potrà prendere parte all’All-Star Game NBA 2019: al suo posto convocato D’Angelo Russell Dopo aver svelato l’intero lotto dei titolari del prossimo All-Star Game NBA, la lega ha reso note anche le riserve, fra le quali però figura il nome di Victor Oladipo, infortunatosi lo scorso 23 gennaio. Il problema fisico della stella dei Pacers durerà fino a fine stagione, dunque ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo HinzeNBAch 2019 : Maren Lundby domina su Seyfarth e Althaus - diciottesima Lara Malsiner : Appare ormai chiaro che Maren Lundby sta cercando di appropriarsi della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. La norvegese ha vinto con pieno merito la gara sul trampolino HS90 di Hinzenbach, in Austria, trovando per due volte il miglior Salto di serie: il primo, di 86 metri, le porta 112 punti, il secondo, ugualmente lungo, le consegna 116.1 punti per un totale di 228.1. Al secondo e al terzo posto c’è un’accoppiata ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 febbraio). Paul George trascina i Thunder con 43 punti - ok Nuggets e Celtics : Cinque partite si sono giocate in questa notte NBA, che ha riservato un particolare record ed ha anche messo in chiaro alcune cose. Nel match più atteso della notte i Denver Nuggets battono gli Houston Rockets per 136-122 con un roboante secondo quarto da 48-28. Fanno la differenza i 35 punti in 41 minuti di Malik Beasley, oltre ai 31 con 13 rimbalzi di Nikola Jokic. Per i Rockets servono a poco i 30 di James Harden. Gli Utah Jazz ringraziano e, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo HinzeNBAch 2019 : Maren Lundby domina le qualificazioni. Nona Lara Malsiner - fuori Veronica Gianmoena : Si sono concluse poco fa le qualificazioni della gara di Hinzenbach, in Austria, valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Sul trampolino HS90 austriaco è Maren Lundby a mettere in chiaro il fatto di non aver conquistato per caso la leadership di Coppa. La norvegese è nettamente al comando dopo questa giornata, in cui ha messo a segno il punteggio di 114.4 con un Salto di 88 metri, nettamente più lungo e migliore di qualunque ...

Classifica NBA 2019 : Eastern Conference - punti e squadre : Classifica Nba 2019: Eastern Conference, punti e squadre Ecco dunque la momentanea Classifica della regular season della Eastern Conference della National Basketball Association del 2019. LEGGI ANCHE: Eurolega Basket 2019: tabellone, squadre italiane e finale Classifica NBA 2019, Eastern Conference: la Classifica delle prime otto Primi della classe troviamo i Milwaukee Bucks con 37 vittorie e 13 sconfitte, seguiti dai Toronto ...

All-Star Game NBA 2019 – Riunione Bucks! Coach Budenholzer allenerà il Team Antetokounmpo : Mike Budenholzer sarà l’allenatore del ‘Team Antetokounmpo’ all’All-Star Game NBA 2019: il Coach dei Bucks ritroverà la sua stella e forse anche Khris Middleton ‘Sfida nella sfida’ quella della notte fra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors. Ad affrontarsi, oltre alle due squadre che si giocheranno la testa della Eastern Conference fino a fine stagione, erano presenti anche i due Coach candidati ad allenare ...

NBA - All-Star Game 2019 : annunciate le riserve - incredibile l’assenza di Doncic : NBA, All-Star Game 2019: non è presente in lista Luka Doncic nonostante lo spettacolo offerto, ad Est c’è Oladipo che verrà sostituito NBA, All-Star Game 2019: è stato fatto fuori Doncic. L’impostazione gerarchica della Lega ha colpito ancora, con uno dei migliori giocatori di questo inizio di stagione, tra i più votati dal pubblico per l’evento di Charlotte, che è finito fuori dalla lista dei convocati. Probabilmente ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1 febbraio) : successi pesanti per Bucks e 76ers - i Lakers riabbracciano LeBron e vincono il derby : Si sono disputati sei incontri in una nottata NBA che passerà alla storia anche per il mercato. I Dallas Mavericks (che perdono a Detroit) si assicurano il lettone Kristaps Porzingis dai New York Knicks, mentre i Los Angeles Lakers (che riabbracciano LeBron James e vincono il derby) sono ormai in piena trattativa con New Orleans per acquisire Anthony Davis. Come detto, però, si è anche giocato. I Milwaukee Bucks si aggiudicano il big match della ...

NBA - All-Star Game 2019 - i nomi delle 14 riserve : le foto : Ecco i nomi delle 14 riserve , sette dalla Eastern e sette dalla Western Conference, che scenderanno sul parquet a Charlotte nella partita delle stelle del prossimo 18 febbraio. Tra una settimana i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 Gennaio) : Jokic trascina Denver - tutto facile per Boston e Portland : Sono otto le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano la seconda forza della Western Conference e provano a mantenere la scia degli Warriors. Denver questa volta vince 105-99 sul campo di una New Orleans sempre senza Anthony Davis. Nuggets che hanno fatto loro la partita nel terzo quarto (33-19 il parziale) in una serata che ha visto Nikola Jokic firmare una tripla doppia da 20 punti, 13 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 gennaio) : OKC e Milwaukee non sbagliano - successo per San Antonio. Philadelphia regola i Lakers : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittorie esterne per Milwaukee e per Oklahoma City rispettivamente contro Orlando e Detroit. successo importante per San Antonio su Phoenix, mentre Houston cade in casa con New Orleans. Colpo playoff di Philadelphia, che vince in casa dei Los Angeles Lakers. Nella sfida più attesa della giornata netta sconfitta casalinga dei Los Angeles Lakers, sempre privi di LeBron James, contro i Philadelphia Sixers ...

La settimana NBA del 28-01-2019 : Si è da poco conclusa la settimana numero 15 della regular season NBA, che ci ha portato sostanziose modifiche alle classifiche, mentre ci avviciniamo sempre di più all’ALL STAR GAME. Tornano infatti a regnare i Golden State Warriors, mentre i Cleveland Cavaliers raggiungono la decima vittoria stagionale e Milwaukee perde contro i Thunder in un match spettacolare.Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 111-130Pessima partita ...

All-Star Game NBA 2019 – Ben Simmons si candida per lo Slam Dunk Contest - poi si ritira : “stavo scherzando!” : Ben Simmons prima lancia la sua candidatura per l’All-Star Game NBA 2019, poi si tira indietro: il cestista dei Sixers bolla la vicenda come ‘uno scherzo’ Lo Slam Dunk Contest guadagna un grande protagonista e poi perde dopo qualche minuto. Ben Simmons, ai microfoni di Keith Pompey del Philly Inquirer aveva annunciato la sua candidatura per la celebra Gara delle Schiacciate dell’All-Star Weekend. Dopo pochi minuti ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 gennaio) : Warriors a valanga sui Pacers - rispondono presente Nuggets e Celtics : Si sono giocate cinque partite in questa notte NBA, che hanno visto impegnate tre delle franchigie più quotate fino a questo momento, ormai giunte alla soglia dei cinquanta incontri disputati sui complessivi 82. I Golden State Warriors maltrattano, in tutti i sensi, gli Indiana Pacers, sommersi sotto il punteggio di 100-132 maturato in gran parte con i 40 punti messi a segno dagli ospiti nel primo quarto. Curiosamente, nessuno fa registrare ...