Napoli | finalmente Insigne | si riaccende la luce di San Lorenzo

Napoli - Meret : 'Finalmente protagonista' : Alex Meret , portiere del Napoli , grande protagonista della vittoria azzurra sulla Spal , parla a Sky Sport : 'Per me è stato soltanto un nuovo inizio. Contro il Frosinone non sono stato protagonista, stavolta sì e sono contento per me e per la squadra. Juventus? Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi'...