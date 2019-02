Napoli | Comitato Portosalvo | infiltrazioni e rischio crolli per chiesa San Paolo

Napoli - nasce un comitato di resistenza contro il declino politico. E io lo sostengo volentieri : Quando Marco Sarracino mi ha parlato di un manifesto riformista e di un comitato di resistenza contro il declino del Paese e di Napoli, gli ho detto immediatamente: “Sì, lo sostengo volentieri”. Vivo ormai tra Napoli e l’Irpinia, conosco entrambe e avverto tutti i limiti della periferia di una grande città e delle aree interne. Se qualcuno sale in cattedra per i convegni dal titolo “torniamo nelle periferie”, a me ...