Musei gratis 3 febbraio 2019 | Firenze | Roma e Napoli Orari apertura

Firenze - Musei civici gratis per gli under 25 cittadini UE : Al via oggi 21 gennaio la nuova iniziativa rivolta ai giovani e alla cultura, lanciata dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Difatti, in via sperimentale e per tutto il 2019, i giovani under 25 di tutta l'Unione Europea potranno visitare senza alcun costo i musei civici della città di Firenze. Tra questi spiccano il Museo di Palazzo Vecchio, la Cappella Brancacci, il Museo del Novecento, il Museo Stefano Bardini e la Fondazione Salvatore ...