MotoGP | Yamaha 2019 | la presentazione della moto di Rossi e Vinales in diretta live

MotoGP - Test Sepang 2019 : Pol Espargaró il migliore nella seconda giornata di shakedown. Si lavora in Ducati e in Yamaha : E’ andata in archivio la seconda giornata di Test di MotoGP, riservata ai collaudatori, sul tracciato di Sepang (Malesia). Il miglior crono di giornata è stato quello dello spagnolo Pol Espargaró, autore di ben 60 tornate, di 2’00″812 in sella alla KTM. Team austriaco che gode delle concessioni regolamentari, potendo sfruttare il lavoro dei piloti titolari nelle sessioni di prove extra, come in questo caso. Un aspetto che ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : grande lavoro per Michele Pirro con la Ducati - assente Folger sulla Yamaha : Giornata di shakedown in quel di Sepang (Malesia) per il day-1 dei Test dei collaudatori dei team di MotoGP, che si stanno preparando in visto della tre giorni di prove, programmata dal 6 all’8 febbraio. In una fase nella quale non vi saranno riscontri cronometrici ufficiali, dal momento che la primaria necessità delle squadre e dei centauri sarà quella di percorrere più chilometri possibili, Michele Pirro (Ducati) e il britannico Bradley ...

MotoGP - presentazione Yamaha 2019 : data - programma - orario e streaming. Valentino Rossi scopre la nuova moto : Lunedì 4 febbraio la nuova Yamaha svelerà le proprie curve, desiderosa di concorrere per il Mondiale motoGP 2019. A Jakarta (capitale dell’Indonesia) vi sarà la presentazione della nuova creatura di Iwata. Team nipponico atteso al riscatto dopo due stagioni buie nelle quali Valentino Rossi e Maverick Vinales non hanno potuto lottare per la vittoria del titolo, diventando a tutti gli effetti la terza forza del campionato alle spalle della ...

Hamilton - il team Yamaha Petronas non esclude un futuro in MotoGP per Lewis : Senza parlare della passione che il 5 volte campione del mondo di Formula 1 prova per le moto: è facile trovare sui social foto di Lewis in sella. Adesso che Petronas, sponsor della Mercedes in ...

MotoGP : la Yamaha Petronas SRT propone a Lewis Hamilton di guidare la M1 : Questione di sponsor o un progetto concreto? Vista la presentazione di ieri del Team Petronas Yamaha SRT a Kuala Lumpur (Malesia), nel corso della quale è stato svelato il nuovo team satellite della casa di Iwata in MotoGP con il nostro Franco Morbidelli e il francese Fabio Quartararo in qualità di piloti, i due centauri e il CEO del circuito di Sepang Razlan Razali hanno invitato il campione del mondo di F1 Lewis Hamilton a provare la M1. Una ...

MotoGP - la Yamaha con i colori petronas invita Hamilton : Complice la comunanza del main sponsor malese petronas, in occasione della presentazione a Kuala Lumpur il team Yamaha SRT ha invitato Lewis Hamilton a provare la moto che parteciperà al mondiale 2019 ...

MotoGP Yamaha - Morbidelli : «Hamilton sulla mia moto - ora salirò io su una F1» : KUALA LUMPUR - Franco Morbidelli è pronto a salire sulla vettura di Lewis Hamilton: almeno è quanto ha detto scherzando durante la presentazione a Kuala Lumpur del team Yamaha SRT. Il main sponsor è ...

MotoGP - Yamaha ha ufficializzato Takahiro Sumi come nuovo project leader : La ristrutturazione è delineata, nella conferenza stampa a margine della presentazione del Team Petronas a Kuala Lumpur, Kouichi Tsuji, capo della Yamaha Motor Racing , ha ufficializzato il nuovo ...

Franco Morbidelli : Yamaha - MotoGP e carriera. Chi è il pilota : Franco Morbidelli: Yamaha, MotoGP e carriera. Chi è il pilota Franco Morbidelli, gli esordi in Superstock Nato a Roma il 4 Dicembre 1994, Franco Morbidelli è figlio di Livio Morbidelli, anch’egli pilota motociclistico. Esordisce nel Campionato Europeo Superstock 600 nel 2011 a bordo di una Yamaha YZF-R6 del team Forwards Racing Jr disputando solo quattro gare. Nel 2012 corre ancora per lo stesso team e conclude la stagione al 6° ...

MotoGP - ecco la Petronas Yamaha di Morbidelli : 'È un grande momento per lo sport malese e per il nostro motociclismo - ha detto il responsabile della struttura - Solo pochi anni fa abbiamo iniziato a competere nelle classi minori e l'opportunità ...

MotoGP. Yamaha Petronas SRT - Franco Morbidelli : 'Farò il massimo per rendere orgoglioso questo team' : Nuovo look, stesso sorriso. Franco Morbidelli sale sul palco con una nuova "acconciatura" alla presentazione della livrea del team Yamaha Petronas , svolta a Kuala Lumpur. Il pilota italo-brasiliano ...

MotoGP - Valentino Rossi : “La mia Yamaha sarà un po’ interista. Se Bagnaia e Morbidelli mi battono un po’ mi irrita…” : La soglia dei 40 anni è ormai pRossima per Valentino Rossi e il campione di Tavullia è pronto per un’altra avventura nella classe regina del Motomondiale. Nella sua 23esima annata nel mondo delle due ruote (la 19esima nella massima cilindrata) Rossi vuol dimostrare di essere ancora all’altezza della situazione. Di questo ed altro ha parlato il nove volte iridato nella trasmissione Rai ‘Che tempo che fa‘, condotta da Fabio ...