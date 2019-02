MotoGP | Suzuki presenta la nuova moto con la quale Mir e Rins correranno nel 2019

MotoGP Giovane e ambiziosa : ecco la Suzuki 2019 di Mir e Rins : A pochi giorni dal via dei test ufficiali in Malesia, ecco svelata anche la nuova Suzuki, presentata in streaming sul sito della scuderia e relativi canali social. Snella, filante e dalla livrea blu ...

MotoGP - la Suzuki pronta a tornare protagonista : ROMA - Il Team Suzuki è pronto a un campionato da protagonista per la prossima stagione di MotoGp, l'obiettivo dichiarato è tornare tra le grandi della classe regina. Alex Rins e Joan Mir sono i nomi ...

MotoGP - Presentazione Suzuki : Mir - 'L'obiettivo di quest'anno è quello di migliorare gradualmente' : Il pilota spagnolo dopo appena una anno in Moto2 e dopo aver conquistato il titolo in Moto3 nel 2017 è chiamato sin da subito ad affrontare i migliori piloti del mondo, ma anche grazie alla '...

MotoGP - Suzuki presenta la nuova GSX-RR di Rins e Mir : La Suzuki ha presentato con un video la nuova GSX-RR di Alex Rins e Joan Mir , con la quale spera di fare l'ultimo salto necessario per raggiungere Honda, Ducati e Yamaha . Il prototipo 2019 è un'...

MotoGP 2019 - presentazione Suzuki : tutte le foto : Suzuki ha svelato sui propri canali social la moto con cui affronterà il Mondiale 2019. L'obiettivo di Rins e Mir è conquistare la prima vittoria solo sfiorata nel 2018 TUTTO SULLA Suzuki 2019 YAMAHA ...

VIDEO MotoGP 2019 - presentata la nuova Suzuki : Rins e Mir vogliono insidiare Honda e Ducati : Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova Suzuki GSX-RR che disputerà il Mondiale MotoGP 2019, Alex Rins e Joan Mir guideranno la creatura giapponese che cercherà di fare un salto di qualità per provare a insidiare le big Honda, Ducati e Yamaha in alcuni appuntamenti. Nella passata stagione la Suzuki ha conquistato nove podi (cinque con Rins e quattro con Andrea Iannone), la nuova moto è un’evoluzione di quella della passata stagione ...

MotoGP – Svelata la nuova Suzuki GSX-RR : Rins e Mir protagonisti di uno speciale VIDEO per togliere i veli alla nuova moto : Alex Rins e Joan Mir svelano la nuova GSX-RR: la Suzuki motivata a far bene nel 2019 e migliorare gli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno Nessuna diretta social, nessun collegamento da chissà quale città del mondo: la Suzuki ha deciso di sorprendere tutti e di svelare la nuova GSX-RR con un VIDEO pubblicato in tutti i suoi canali web. I protagonisti della clip, che dura circa 8 minuti, sono i piloti ufficiali, Joan Mir ed Alex Rins, ...

MotoGP - Suzuki 2019 : il live della presentazione della nuova moto di Rins e Mir : 10:04 3 feb Quattro debuttanti in motoGP Joan Mir è uno dei debuttanti in motoGP nel Mondiale 2019 : come lui faranno il grande salto nella classe regina Pecco Bagnaia , campione del mondo con lo ...

MotoGP – Presentazione Suzuki Ecstar 2019 : data e ora per scoprire le novità della scuderia Giapponese : Il team Suzuki Ecstar è pronto per il 2019: ecco data e ora per seguire in diretta la Presentazione ufficiale della scuderia Giapponese di MotoGp Il team Suzuki Ecstar si rinnova e mostra gli artigli, pronti per essere sfoderati dal 10 marzo in Qatar, nella Presentazione ufficiale delle sue nuove moto. Domenica 3 febbraio, dalle 11 del mattino, potremo assistere allo show organizzato dalla scuderia Giapponese a cui presenzieranno anche i ...

MotoGP 2019 : torna la tribuna Suzuki al Mugello : Suzuki offrirà anche quest’anno ai suoi tifosi la possibilità di assistere al Gran Premio d’Italia del Mugello da una...

MotoGP – Al Mugello nel 2019 torna la tribuna Suzuki : i dettagli : MotoGp 2019: torna la tribuna Suzuki al Mugello. Così come nelle ultime stagioni, Suzuki offrirà anche quest’anno ai suoi tifosi la possibilità di assistere al Gran Premio d’Italia del Mugello da una posizione privilegiata e a condizioni eccezionali Il campionato 2018 della MotoGp è stato ricco di grandi soddisfazioni per il Team ECSTAR, che è riuscito a portare i piloti delle Suzuki GSX-RR ufficiali per ben nove volte sul podio. Per la ...

MotoGP Suzuki - Brivio : «Con Rins puntiamo a vincere le gare» : ROMA - Il 2018 è stato l'anno della riscossa per la Suzuki, tornata finalmente nelle prime posizioni. Nel 2019 la scuderia giapponese, dice il team manager Davide Brivio, punterà forte su Alex Rins, ...