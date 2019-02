MotoGP | Suzuki 2019 | il live della presentazione della nuova moto di Rins e Mir

MotoGP – Presentazione Suzuki Ecstar 2019 : data e ora per scoprire le novità della scuderia Giapponese : Il team Suzuki Ecstar è pronto per il 2019: ecco data e ora per seguire in diretta la Presentazione ufficiale della scuderia Giapponese di MotoGp Il team Suzuki Ecstar si rinnova e mostra gli artigli, pronti per essere sfoderati dal 10 marzo in Qatar, nella Presentazione ufficiale delle sue nuove moto. Domenica 3 febbraio, dalle 11 del mattino, potremo assistere allo show organizzato dalla scuderia Giapponese a cui presenzieranno anche i ...

MotoGP 2019 : torna la tribuna Suzuki al Mugello : Suzuki offrirà anche quest’anno ai suoi tifosi la possibilità di assistere al Gran Premio d’Italia del Mugello da una...

MotoGP – Al Mugello nel 2019 torna la tribuna Suzuki : i dettagli : MotoGp 2019: torna la tribuna Suzuki al Mugello. Così come nelle ultime stagioni, Suzuki offrirà anche quest’anno ai suoi tifosi la possibilità di assistere al Gran Premio d’Italia del Mugello da una posizione privilegiata e a condizioni eccezionali Il campionato 2018 della MotoGp è stato ricco di grandi soddisfazioni per il Team ECSTAR, che è riuscito a portare i piloti delle Suzuki GSX-RR ufficiali per ben nove volte sul podio. Per la ...

MotoGP Suzuki - Brivio : «Con Rins puntiamo a vincere le gare» : ROMA - Il 2018 è stato l'anno della riscossa per la Suzuki, tornata finalmente nelle prime posizioni. Nel 2019 la scuderia giapponese, dice il team manager Davide Brivio, punterà forte su Alex Rins, ...