MotoGp – Lorenzo applaude Uccio | il tweet di apprezzamento per il braccio destro di

MotoGp - a tutto Dall’Igna : “più armonia dopo l’addio di Lorenzo. Petrucci? Chi non ha mai vinto una gara…” : Obiettivi importanti per la Ducati nella nuova stagione di MotoGp, il direttore generale del team di Borgo Panigale lancia il guanto di sfida La nuova stagione è ormai alle porte, la Ducati cresce bene e si prepara per la prima sessione di test collettiva del 2019 in programma in Malesia da mercoledì fino a venerdì. Una sessione importante per capire gli sviluppi della DesmosediciGP e valutare l’adattamento di Dovizioso e Petrucci, ...

MotoGp - Ezpeleta ha le idee chiare : 'Marquez e Lorenzo Dream Team? Presto per dirlo' : Hanno sempre gli ultimi campioni del mondo così da poter avere difficilmente un parco piloti migliore. Il titolo di Dream Team arriva a stagione conclusa. La Nazionale americana di Basket che ha ...

MotoGp – Ezpeleta ha le idee chiare : “Marquez e Lorenzo Dream Team? Presto per dirlo” : Ezpeleta, il Dream Team formato da Marquez e Lorenzo in Honda e la lotta per il titolo: il CEO Dorna placa l’entusiasmo dei tifosi I tifosi e gli appassionati fremono: manca poco più di un mese prima dell’esordio stagionale di MotoGp. Il 10 marzo i campioni delle due ruote si ritroveranno in pista, in Qatar, per la prima gara del nuovo Motomondiale, che regalerà sicuramente speciali sorprese e grandi colpi di scena. Occhi ...

MotoGp – Crutchlow - gli elogi a Lorenzo e quel particolare… desiderio : “pagherei per vedere Marquez vs Stoner” : Cal Crutchlow, l’arrivo di Lorenzo in Honda e il particolare desiderio legato ad una sfida tra Marquez e Stoner Manca sempre meno alla prima sessione di test invernali di MotoGp del 2019: i collaudatori si trovano già in pista in Malesia, in attesa di vedere i piloti ufficiali dei team sfrecciare sul circuito di Sepang. Non è chiaro se Cal Crutchlow riuscirà ad essere in sella alla sua Honda dopo il brutto infortunio dello scorso ...

MotoGp - Infortunio Jorge Lorenzo : il maiorchino pronto per il recupero - tolti i punti dal polso [FOTO] : Jorge Lorenzo ha effettuato il primo passetto verso il recupero: tolti i punti dal polso dopo l'operazione di qualche settimana fa Primo passetto in avanti per Jorge Lorenzo dopo l'Infortunio di ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo : il maiorchino pronto per il recupero - tolti i punti dal polso [FOTO] : Jorge Lorenzo ha effettuato il primo passetto verso il recupero: tolti i punti dal polso dopo l’operazione di qualche settimana fa Primo passetto in avanti per Jorge Lorenzo dopo l’Infortunio di qualche settimana fa in allenamento: il pilota maiorchino della Honda, motivato e carico per l’inizio della stagione 2019, nonostante sia costretto a saltare gli imminenti test di Sepang, ha fatto ieri un passo avanti verso la ...

MotoGp - Giacomo Agostini : “Mi aspetto scintille tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo” : Siamo ormai all’avvio della nuova stagione della MotoGP, tra presentazioni delle moto e primi test all’orizzonte, ma a tenere banco è solamente un argomento: il rapporto interno in casa Repsol Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Come ha riportato l’edizione online di Marca, ha detto la sua anche Giacomo Agostini, leggenda del Motomondiale con i suoi 15 titoli iridati. Il pilota bergamasco ha analizzato questo “Dream ...

MotoGp - fra Marquez e Lorenzo è gia duello 'Siamo un team - ma vincerà uno solo...' : 'Impossibile è solo una parola che gli uomini deboli usano per vivere facilmente nel mondo che gli è stato dato, senza osare esplorare il potere che hanno per cambiarlo. Impossibile non è una ...

MotoGp Honda - Marquez : «Io e Lorenzo costretti a vincere - ma può farlo solo uno» : BARCELLONA - La scuderia Honda ha messo in piedi un 'dream team' per il prossimo campionato della MotoGp, con in sella Marc Marquez e Jorge Lorenzo, l'obiettivo è ovviamente continuare a vincere, ma ...

MotoGp | Aleix Espargarò : 'Impossibile per Lorenzo battere Marquez' ma il #99 replica [Video] : ... che parafrasando un pensiero di Muhammad Ali, ha così risposto su Twitter: 'Impossibile è solo una parola che gli uomini deboli usano per vivere facilmente nel loro mondo, senza osare, esplorare il ...

MotoGp – “Marquez è più forte di Lorenzo” : la dura replica di Jorge alle dichiarazioni di Espargarò : Aleix Espargarò commenta il dualismo Honda tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez: il maiorchino replica puntuto all’opinione del pilota dell’Aprilia Intervistato prima dell’esordio della nuova stagione del campionato mondiale di MotoGp, Aleix Espargarò ha detto la sua sulla forza dei piloti in sella alle Honda nel 2019. Il dualismo Marc Marquez-Jorge Lorenzo, a cui si assisterà nei box della scuderia giapponese nel 2019, sta ...

MotoGp - Aleix Espargarò : 'Impossibile per Lorenzo battere Marquez' ma il #99 replica : Il #41 della casa veneta lo ha ribadito in un'intervista rilasciata a Sky Sport, ecco le sue parole. 'Sono due piloti molto forti, ma per me Marquez è di un altro livello, molto più alto degli altri ...

MotoGp Aprilia - Espargaro : «Per Lorenzo sarà impossibile battere Marquez» : ROMA - Per Jorge Lorenzo sarà impossibile battere Marc Marquez guidando la sua stessa moto. È quanto sostiene il pilota dell'Aprilia Aleix Espargaro, intervistato da Sky Sport: ' Sono entrambi fortissimi, ma secondo me Marquez è a un livello superiore. La Honda è casa sua e lui ha contribuito a creare quella moto, sarà impossibile batterlo con quella '. STAGIONE 2019 ...

MotoGp – Gianluca Vacchi guida una… pecora - Jorge Lorenzo balla : simpatico ‘botta e risposta’ sui social [VIDEO] : Gianluca Vacchi chiama, Jorge Lorenzo risponde: il divertito balletto del maiorchino sui social Jorge Lorenzo sa come divertirsi: il pilota maiorchino, nonostante il problema al polso che lo costringe a saltare i test di Sepang e quelli legati al suo museo, World Champions 99, chiuso ad Andorra a due anni dalla sua apertura, non si mostra affatto preoccupato sui social. Il maiorchino, pilota della Honda, ha infatti risposto simpaticamente ...