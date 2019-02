Motocross | Internazionali d’Italia 2019 | Cairoli concede il bis a Ottobiano Herlings

oasport

: Internazionali Motocross: Cairoli domina ad Ottobiano, per l’italiano un’altra doppietta - motogpnews24 : Internazionali Motocross: Cairoli domina ad Ottobiano, per l’italiano un’altra doppietta - TuttoMotoriWeb : #InternazionalidItalia: Tony Cairoli extraterrestre ad Ottobiano - Passionea300 : MXGP | L'influenza non ferma Cairoli: doppietta anche a Ottobiano: La seconda prova degli Internazionali d'Italia d… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) E’ un Antonioon fire quello di questa prima parte di stagione, in preparazione all’esordio del Mondialedi MxGP programmato il 3 marzo in Argentina. Il centauro siciliano, in sella alla sua KTM, ha concesso il bis nel circuito deglid’ItaliadiDopo aver fatto terra di conquista sulla sabbia di Riola Sardo, Tony si è imposto anche ad, precedendo di 3″463 il francese della Yamaha Romain Febvre e di 42″235 lo sloveno della Honda Tim Gajser. A completare la top-5 il transalpino Gautier Paulin (Yamaha) a 1’23″689 e l’estone Tanel Leok (Husqvarna) a 1’29″297. Settima posizione per l’altro azzurro Alessandro Lupino in sella alla Kawasaki. Assente invece l’olandese Jeffrey, campione del mondo della massima cilindrata.infatti si è infortunato ad un ...