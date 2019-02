Mondiali di slittino | Gruber assapora il bis iridato | l’azzurro guida dopo 2 manche

Slittino naturale - Mondiali 2019 : Pigneter/Clara magnifico oro nel doppio a Latzfons - terzi i fratelli Lambacher : Sesta medaglia consecutiva ai Mondiali, quattro ori e due argenti: Patrick Pigneter e Florian Clara continuano a dominare a livello internazionale nel doppio dello Slittino naturale. In quel di Latzfons, sulla pista di casa, gli altoatesini si vanno a prendere il titolo iridato: miglior tempo nella prima manche, conferma nella seconda con il crono conclusivo di 2’13″22. I rivali sono lontanissimi: la coppia russa Porshnev/Lazarev è ...

Mondiali slittino – Pigneter e Clara da sballo a Latzfons : quarto titolo mondiale nel doppio : Patrick Pigneter e Florian Clara vincono il quarto titolo mondiale nel doppio. Bronzo per i fratelli Lambacher Un trionfo da sballo. Patrick Pigneter e Florian Clara conquistano il loro quarto titolo iridato sulla pista di casa, a Latzfons, dominando nettamente la gara di doppio ai Mondiali di Slittino naturale. I due azzurri avevano già il miglior tempo nella prima manche con 56 centesimi di vantaggio sui connazionali Patrick e Matthias ...

Slittino su pista naturale – Mondiali di Latzfons al via : bene le italiane nella prima manche del singolo femminile : Partiti i Mondiali di Latzfons: Lanthaler domina la prima manche del singolo femminile, Pinggera terza a 1″13 Evelyn Lanthaler comincia alla grande i suoi Mondiali. nella prima manche del singolo femminile a Latzfons, l’azzurra leader della classifica generale di Coppa del mondo con cinque vittorie in cinque gare detta ancora legge e si assicura già un bel vantaggio con 85 centesimi sull’austriaca Tina Unterberger e ...

Slittino – Mondiali juniores : pioggia di medaglie per l’Italia - argento per Verena Hofer nel singolo femminile : Dopo l’oro europeo nel singolo femminile, arriva anche un argento mondiale per Verena Hofer, mentre Lukas Gufler nella rassegna iridata conferma il bronzo conquistato in quella continentale L’Italia continua a fare incetta di medaglie con la squadra juniores di Slittino artificiale. Dopo l’oro europeo nel singolo femminile, arriva anche un argento mondiale per Verena Hofer, mentre Lukas Gufler nella rassegna iridata ...

Slittino - Mondiali Juniores 2019 : Verena Hofer argento al femminile - bronzo per Lukas Gufler : Doppia medaglia in casa Italia per quanto riguarda i Mondiali di Slittino su pista artificiale a livello Juniores. In terra austriaca, in quel di Igls, Verena Hofer agguanta una splendida seconda piazza e si tinge d’argento iridato: nel singolo femminile si impone la teutonica Cheyenne Rosenthal che ha anticipato l’azzurra, autrice di una mostruosa rimonta nella seconda run, di soli 24 millesimi. Al maschile vince il tedesco Max ...

Slittino – Bis Italia sul podio dei Mondiali Juniores di Igls : grande gioia per Hofer e Gufler : Italia, doppia gioia ai Mondiali Juniores di Igls: Verena Hofer d’argento, bronzo a Lukas Gufler L’Italia continua a fare incetta di medaglie con la squadra Juniores di Slittino artficiale. Dopo l’oro europeo nel singolo femminile, arriva anche un argento mondiale per Verena Hofer, mentre Lukas Gufler nella rassegna iridata conferma il bronzo conquistato in quella continentale. La prima giornata di gare a Igls regala ...

Slittino – Mondiali Latzfons : Pigneter e Clara in formissima - gli azzurri i più veloci negli allenamenti di doppio : Pigneter e Clara dettano già legge ai Mondiali di Latzfons: miglior tempo negli allenamenti nel doppio La lunga attesa è quasi finita: con i primi due allenamenti del doppio, a Latzfons si è già entrati nel clima dei Mondiali di Slittino naturale. La kermesse iridata della Valle Isarco sarà inaugurata ufficialmente venerdì 1 febbraio alle 20 nell’ambito dell’opening party al Castaneum di Velturno. Sabato 2 e domenica 3 febbraio ...

Slittino - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : si torna in gara dopo i Mondiali - tedeschi ovviamente favoriti : Si è disputato settimana scorsa l’appuntamento più importante dell’anno per quanto riguarda lo Slittino su pista artificiale: i Mondiali in quel di Winterberg. Assegnati i titoli iridati ora si torna a parlare, sempre nel week-end, di Coppa del Mondo: sabato e domenica infatti va in scena il massimo circuito internazionale, sempre in terra tedesca, ma sulla pista di Altenberg. C’è attesa per i tedeschi che si sono resi grandi ...

Slittino – Lanthaler e Pigneter pronti per i Mondiali di Latzfons : le dichiarazioni degli azzurri : Lanthaler e i Mondiali di Latzfons: “Ultimamente mi riesce tutto facile”. Pigneter lancia la sfida a Gruber: “In casa tensione al massimo” Il conto alla rovescia sta per terminare: nella serata di venerdì 1 febbraio, la 22esima edizione dei Campionati Mondiali di Slittino su pista naturale in programma a Latzfons, in Alto Adige, saranno inaugurati ufficialmente al Castaneum di Velturno. La pista Lahnwiesen, lunga ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : l’Italia chiude senza medaglie. Miglior prestazione nel team relay : A sei anni da Whistler 2013, l’Italia torna nuovamente a mani vuote da un’edizione dei Mondiali di Slittino su pista artificiale. In quel di Winterberg infatti gli azzurri non sono riusciti a centrare il podio: sono mancati gli squilli da parte dell’uomo più atteso, quel Dominik Fischnaller che in stagione in Coppa del Mondo era già riuscito a trovare due volte la top-3. Proprio dal nativo di Bressanone ci si aspettava ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : l’Italia chiude senza medaglie. Miglior prestazione nel team relay : A sei anni da Whistler 2013, l’Italia torna nuovamente a mani vuote da un’edizione dei Mondiali di Slittino su pista artificiale. In quel di Winterberg infatti gli azzurri non sono riusciti a centrare il podio: sono mancati gli squilli da parte dell’uomo più atteso, quel Dominik Fischnaller che in stagione in Coppa del Mondo era già riuscito a trovare due volte la top-3. Proprio dal nativo di Bressanone ci si aspettava ...

Slittino - Mondiali Winterberg 2019 : l’Italia sfiora il podio nel team-relay. Vince a sorpresa la Russia : Si è chiuso con il team relay, la staffetta a squadre, il Mondiale di Slittino su pista artificiale in quel di Winterberg. Arrivano sorprese anche nell’ultima gara in programma: ad imporsi infatti non è la Germania padrona di casa, che aveva in squadra le tre medaglie d’oro nelle prove classiche, bensì la Russia. Tatyana Ivanova, Semen Pavlichenko e Yuzakhov/Prokhorov timbrano l’impresa: cambia il vincitore dopo tredici ...

Slittino – Mondiali di Winterberg : niente medaglia per Fischnaller - l’azzurro chiude decimo la 2ª manche : Sfuma la medaglia ai Mondiali di Winterberg per Fischnaller, l’azzurro da terzo a decimo nella seconda manche Il sogno della medaglia è sfumato a ora di pranzo, quando Kevin Fischnaller non è riuscito a ripetere nella seconda manche la straordinaria e sorprendente prova disputata nella prima. Ai Mondiali di Winterberg, sulla pista dove ha conquistato l’unico trionfo della propria carriera in Coppa del mondo, l’azzurro ...

Slittino - Mondiali 2019 : Felix Loch vince l’oro e raggiunge Zoeggeler. Dominik Fischnaller chiude settimo : È tornato il vero Felix Loch. La delusione olimpica e questo biennio davvero da dimenticare sembrano essere smaltiti: il 29enne nativo di Sonneberg non delude le attese e, sul catino di casa di Winterberg, si va a prendere il trionfo iridato nel singolo maschile ai Mondiali di Slittino su pista artificiale. Per il figlio di Norbert (splendido l’abbraccio tra i due al traguardo) si tratta del sesto titolo nella gara classica (ricordiamo che ...