Milano Aprono due nuove strutture per l’accoglienza dei senzatetto

Le Borse europee aprono in rialzo - Milano la migliore : Apertura in rialzo per le Borse europee sostenute dal buon andamento di Wall Street e dal raffreddarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Nel dettaglio, Francoforte sale dello 0,76%, ...

Capodanno cinese. Milano e Roma aprono le via del salotto buono : ... Sempre a Milano , mercoledì 6 febbraio, dalle 15 alle 18, presso la Sala Orlando dell'Unione Confcommercio, si tiene il forum dal titolo: " Consumi, turismo, lusso: i driver dell'economia cinese all'...

Le Borse europee aprono in calo - Milano e Francoforte chiuse : Borse europee a scambi ridotti nella giornata della Vigilia di Natale: restano chiuse Milano e Francoforte . Gli altri mercati sono in calo sulla scia di Wall Street che venerdì ha terminato la seduta ...

LIVE Milano-Varese basket - Serie A in DIRETTA : gli ospiti riaprono l’incontro - 51-49 a dieci minuti dal termine : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Varese, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. Grandissima attesa per il 177° derby lombardo tra le due formazioni: l’Olimpia vuole difendere la prima posizione e continuare il proprio cammino senza sconfitte, mentre la squadra di Attilio Caja è in un eccellente momento di forma e arriva da quattro vittorie consecutive. Oltre ...