Meghan fa le prove…da mamma altro che divorzio

vanityfair

(Di domenica 3 febbraio 2019)Markle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle al National TheatreMarkle fa le prove a teatro. No, stavolta non è lei a dover andare in scena, bensì un gruppo di attori della scuola elementare Edith Neville. La duchessa di Sussex, però, si è comunque cimentata in un ruolo che, tra pochi mesi, incomincerà a ricoprire: la. Durante la sua visita al National Theatre, infatti, ha assistito ad uno spettacolo basato su War Horse – tratto dall’omonimo romanzo di Michael Morpurgo, diventato film grazie a Steven Spielberg – e poi ha fatto una sorpresa ai giovanissimi ...