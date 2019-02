Matteo Salvini mangia il cioccolato di Modica dopo il pane e Nutella

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui migranti. Suicidio Pd : 'Il processo...' : Promozione piena, dunque, per la politica sui migranti , compreso l'ultimo caso della Sea Watch a Siracusa, e bocciatura per una inchiesta dal sapore politico. Nello specifico, dice no al processo il ...

Diciotti e Sea Watch - Matteo Salvini e il sondaggio-plebiscito sui migranti. Suicidio Pd : "Il processo..." : Un plebiscito per Matteo Salvini sui migranti. Secondo un sondaggio pubblicato dal Messaggero, il 63% degli italiani è contrario a processare il ministro degli Interni per il caso Diciotti, solo il 27% è favorevole e il restante 10% non si espone. Promozione piena, dunque, per la politica sui migran

Matteo Salvini - il complottone : non solo toghe - ecco i nemici (interni ed esterni) che lo vogliono far fuori : È l' uomo da battere. Logico dunque che, ogni giorno, Matteo Salvini trovi sulla sua strada nuovi nemici e avversari. Alcune volte volte si tratta di insospettabili. È il caso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, beccato in un fuorionda in cui, per farsi amica Angela Merkel, parla male del

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il retroscena : 'Ecco quando si è rotta la maggioranza' : I suoi alleati, per fermarlo, stanno fermando l' economia. Di questo passo il governo non durerà a lungo.

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il retroscena : "Ecco quando si è rotta la maggioranza" : Conte straparla, Salvini assediato. Governo sull' orlo della crisi. Inutile negarlo: dopo l' approvazione della manovra più ridicola di sempre, qualcosa si è rotto dentro la maggioranza. Il contratto magari è stato la chiave per dare vita a un esecutivo, però ha un difetto: non contempla la realtà.

Elisa Isoardi : “Con Matteo Salvini la storia più seria. Solo il tempo può dire se un legame è davvero finito” : La tv, il nuovo taglio di capelli e Matteo Salvini. Parla a ruota libera Elisa Isoardi, intervistata da Oggi. Giura che con il leader leghista è finita, ma “quella con Matteo è stata la storia più seria” anche se “Solo il tempo può dire se un legame è davvero finito”. La conduttrice de La prova del cuoco, incalzata sulla fine della relazione con il vicepremier e ministro dell’Interno, non lascia spazio a dubbi: ...

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - Luigi Di Maio e il gioco del muro. Chi ci andrà a sbattere" : Avete presente Uno due tre stella Quel gioco che si fa da bambini, ricorda Bruno Vespa, "in cui uno si mette faccia al muro e gli altri cercano di avvicinarsi per conquistare la posizione"? Ecco, è proprio "quello che stanno facendo Salvini e Di Maio. Il capo politico dei 5 Stelle è attaccato al mur

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini sulla Tav : "Finché M5s è al governo non ha futuro" : "Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, in diretta Facebook a Penne, in Abruzzo, dov'è per la campagna elettorale in compagnia di Alessandro Di Battista.Di Maio aggiunge: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che ...

Caso Diciotti - Lega in piazza per dire no al processo contro Matteo Salvini : Oggi, sabato 2 febbraio, e domani, domenica 3 febbraio, la Lega scende in piazza e raccoglie firme per dire no al processo contro Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, e numero uno leghista, è infatti indagato per sequestro di persona e di minori. Circa una settimana fa, infatti, il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere proprio contro Salvini. I fatti sono noti: il ministro, secondo l'accusa, bloccando la ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : “Tutta la verità sul caso Diciotti e le accuse a Matteo Salvini” : Su cosa deve decidere il Senato a proposito del caso Diciotti e sull’immunità a Matteo Salvini? E’ vero che come scrivono Il Messaggero e La Stampa non completare “la” Tav può costare 24 miliardi? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 19esimo appuntamento della seconda stagione di Balle Spaziali, un programma realizzato in esclusiva per la piattaforma tv Loft (www.iloft.it e app Loft). Su ...

Non consegnerò Matteo Salvini alla magistratura! Pier Ferdinando Casini e il caso Diciotti : In questi giorni di fibrillazione per il voto al Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Diciotti, gli schieramenti canonici tra maggioranza e opposizione stanno saltando."Sto riflettendo con molta serietà. Ma un presupposto mi è chiaro. Il tema non è Matteo Salvini". Pier Ferdinando Casini "salverà" il ministro dell'Interno sul caso Diciotti: "Questa è una questione che riguarda l'equilibrio ...

Pier Ferdinando Casini e il caso Diciotti : "Non consegnerò Matteo Salvini alla magistratura" : "Sto riflettendo con molta serietà. Ma un presupposto mi è chiaro. Il tema non è Matteo Salvini". Pier Ferdinando Casini "salverà" il ministro dell'Interno sul caso Diciotti: "Questa è una questione che riguarda l'equilibrio istituzionale tra poteri dello Stato. Tutti dovranno farci i conti perché s

Matteo Salvini : “Rivedere il progetto. Addio a tre milioni di tonnellate di CO2” : «Non mi farete mai litigare con i 5 Stelle. La stabilità di governo non è messa in discussione. Sono fiducioso che la Tav si faccia. Ragioneremo con pacatezza e, come facciamo sempre, troveremo un compromesso. Anche sul decreto sicurezza in un primo momento non eravamo d’accordo su alcuni punti, ma poi abbiamo trovato una soluzione condivisa. E pot...

"Riduce traffico e inquinamento". Sulla Tav Matteo Salvini usa argomenti Cinquestelle : Matteo Salvini va a Chiomonte in visita al cantiere dell'Alta velocità Torino-Lione e agita le acque, già mosse, della maggioranza M5s-Lega. Gilet arancione, stivali e caschetto di protezione, indossati per motivi di sicurezza, il vice premier leghista ribadisce che la linea della Lega è da sempre a favore della realizzazione della "incredibile ed eccezionale opera pubblica di cui l'Italia dovrebbe avere vanto in giro per il ...