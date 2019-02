Matteo Renzi | “Governo sta mettendo in ginocchio l’Italia Con me risultati positivi”

Matteo Renzi sbertuccia Luigi Di Maio : 'Non chiedo che capisca - ma che almeno...'. Lo tratta come un fesso : Renzi, premier in carica dal 2014 al 2016, non ci sta e puntualizza con buona dose di propaganda i 'veri dati' sull'economia. GUARDA IL VIDEO - 'Finché al governo quelli...'. Serracchiani, ma sei ...

Matteo Renzi e mezzo Pd umilia Laura Boldrini disperata : 'No - tu resta fuori' : ... ipsa dixit, a 'votare il Pd è utile per riabilitarmi e garantirmi una poltrona in futuro', non lo ha detto, ma il senso della sua operazione politica è quello,. Con l' associazione di cui è ...

Carlo Calenda - il sondaggio sulla sua lista che polverizza Matteo Renzi e il Pd : 'Puntiamo al 30%' : Carla Calenda ha un sondaggio molto ottimista tra le mani. L'ex ministro, intervistato da Alan Friedman, sostiene che il suo listone 'siamo europei', antisovranista, ha l'obiettivo di 'raggiungere il ...

Flavia Vento - il suo appello a Matteo Salvini : “A Roma neanche una discarica per la differenziata - che schifo! Pensaci tu” : Da qualche tempo ormai, i cittadini della Capitale devono fare i conti con bidoni stracolmi di spazzatura e rifiuti abbandonati sui marciapiedi, come dimostrano le foto che circolano sui social. Una situazione che ha fatto indignare anche Flavia Vento, che si è unita al coro delle lamentele sull’inadeguatezza del servizio di raccolta dei rifiuti, puntando il dito contro la sindaca Virginia Raggi, e ha lanciato un appello al ministro ...

Matteo Renzi e l’offesa ai danni di Di Maio : “Uomo ridicolo” (VIDEO) : Italia in recessione Di Maio colpevolizza il governo precedente, dura la risposta di Matteo Renzi che offende il grillino in un video “Brutte, brutte notizie dall’economia italiana: era dal 2013 che non andavamo così male”. Lo ha detto l’ex premier Matteo Renzi in un video su Facebook. Luigi Di Maio che accusa i governi precedenti e il Pd del calo del Pil e la conseguente recessione tecnica certificata dall’Istat è ...

Compleanno Batistuta - gli auguri social di Matteo Renzi : 'questo signore ci ha fatto piangere ed emozionare' : L'ex premier ha voluto fare gli auguri di buon Compleanno a Batistuta, che compie oggi cinquant'anni ' Questo signore ha segnato la nostra gioventù: ci ha fatto esultare, piangere, emozionare. Oggi ...

Matteo Renzi : “Di Maio ci dà la colpa del calo del Pil? È la tragedia di un uomo ridicolo” : Matteo Renzi replica a Luigi Di Maio: "Da quando c'è il nuovo Governo l'Italia ha perso 76mila posti di lavoro e il Pil è per la seconda volta in negativo. Siamo in recessione. Chi vuol bene all'Italia sa che le scelte economiche di Salvini e Di Maio sono sbagliate. Stanno portando il Paese a sbattere.Continua a leggere

Matteo Renzi - crolla l'Italia e lui gode : 'Visto? Con Salvini e Di Maio...' : Matteo Renzi non ha perso un attimo. Appena usciti i dati Istat sull'economia , s'è armato di smartphone e sui suoi profili Twitter e Facebook è partito all'attacco del governo: 'Col nuovo governo l'Italia ha perso 76mila posti di lavoro e il Pil è per la seconda volta ...

Matteo Renzi massacrato dal big leghista : 'Diciotti - la sua vergogna sui giudici' : Un garantista a targhe alterne. Si parla di Matteo Renzi , il fu leader del Pd, il quale ha spiegato che voterà a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso ...