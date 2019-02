Marisa - 25 anni - vuole separarsi - lui l'accoltella al cuore e la uccide nel garage. Grave la sorella. Fermato il marito : L'ha aspettata in garage e poi l'ha accoltellata a morte. Una donna di 25 anni, Marisa Sartori, è stata uccisa e sua sorella è rimasta Gravemente ferita ieri sera a Curno...

Marisa Laurito : «Trent’anni fa a Sanremo - io e Mia» : Una Madonna coloratissima omaggio di Arbore, le porte comprate a Bali, una tela da cui sporge una serie di falli eretti (L’unico vero è assente fa il titolo, e infatti c’è un buco, a dire maschio addio). I ladri che sono entrati nell’attico romano di Marisa Laurito questi ricordi non glieli hanno portati via. C’è anche Mia: fondale rosso, parole scritte («Chi la vuole per una notte e c’è chi la prende a botte»), ...

Dopo quasi due anni morta Nonna Marisa. Paralizzata nella calca di piazza San Carlo : In questi mesi i figli hanno creato una onlus 'I Sogni di Nonna Marisa', attraverso la quale raccolgono fondi per i malati in difficoltà, coinvolgendo anche diversi campioni dello sport. Proprio di ...