Maria De Filippi | Serena invita Icardi a casa sua e Wanda risponde | ' Solo se ci sono io'

Ascolti tv - vittoria schiacciante per Maria De Filippi : Amadeus sconfitto (di nuovo) : C'è posta per te conferma la sua leadership assoluta nel sabato sera televisivo. Amadeus, con Ora o mai più, incassa...

Ascolti tv sabato 2 febbraio - un trionfo per Maria De Filippi con "C'è posta per te" : Ascolti Tv sabato 2 febbraio 2019. In prima serata trionfa Maria De Filippi con C'è posta per te con 5,8 milioni di media spettatori e quasi il 30% di share. Su Rai1 la terza puntata di Ora o Mai Più ...

C'è posta per te - lo strazio di Angelo e Francesca. Maria De Filippi esce dallo studio : sconcerto totale : sconcerto in diretta a C'è posta per te. I telespettatori rimangono con il fiato in sospeso perché Maria De Filippi sabato 2 febbraio è uscita di scena per 5 minuti , con le telecamere fisse in studio.

Bufera su Wanda Nara a causa della scollatura mozzafiato da Maria De Filippi : 'Da infarto' : La puntata di ieri di C'è Posta per te è stata infiammata dalla presenza di Wanda Nara, compagna di Mauro Icardi. La donna riesce sempre a generare molto scalpore a causa dei suoi look e del suo aspetto estremamente seducente e prorompente. Anche in occasione dell'ospitata da Maria De Filippi, la Nara non ha potuto fare a meno di mostrare il meglio di sé indossando un abito con una scollatura mozzafiato. Sul web è immediatamente scoppiata la ...

Maria De Filippi trova lavoro ad Andrea - papà di 2 figli : lui piange ma è polemica sul web : Grandi emozioni ieri sera nel corso della quarta puntata di C'è posta per te, il consolidato people show ideato e condotto da Maria De Filippi, leader assoluto dal punto di vista egli ascolti del sabato sera. Tra le tante storie che sono state raccontate nel corso dell'appuntamento di ieri, vi è anche quella di Alessandra e Andrea, due giovani ragazzi i quali si trovano a vivere una situazione decisamente precaria dal punto di vista ...

Ascolti TV sabato 2 febbraio - Maria De Filippi trionfa : boom di ascolti per C’è posta per te : ascolti TV sabato 2 febbraio 2019, Maria De Filippi trionfa su tutti: C’è posta per te fa di nuovo il record di ascolti C’è posta per te ha trionfato nuovamente ieri sera. Il programma del sabato sera di Maria De Filippi ha portato a casa un altro successo di ascolti. La trasmissione è stata vista […] L'articolo ascolti TV sabato 2 febbraio, Maria De Filippi trionfa: boom di ascolti per C’è posta per te proviene da Gossip e Tv.

C'è posta per te - Maria De Filippi sparisce dallo studio e risolve una crisi familiare : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te, il fortunatissimo people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche questa settimana non sono mancati i colpi di scena e sono state raccontate delle storie decisamente molto intense che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico in studio. In una di queste abbiamo visto addirittura che la De Filippi si è assentata dallo studio per ben cinque ...

Ce Posta Per Te : Carmela cerca l’amore perduto ma conquista Maria De Filippi. Risate a più non posso! Ecco cosa è accaduto : Carmela a C’è Posta per te conquista tutti: in studio per incontrare un amore perduto Non solo lacrime e forte emozioni a C’è Posta per te stasera, ma anche grandi e grosse Risate grazie... L'articolo Ce Posta Per Te: Carmela cerca l’amore perduto ma conquista Maria De Filippi. Risate a più non posso! Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti tv ieri 2 febbraio : Maria De Filippi 'asfalta' ancora Amadeus con il 29% di share : Ritorna l'appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti, in particolare quelli della giornata di ieri, sabato 2 febbraio, la quale in prime time è stata caratterizzata dalla nuova sfida tra C'è posta per te di Maria De Filippi e Ora o mai più, il talent show condotto da Amadeus sulla rete ammiraglia Rai. In queste prime settimane di sfida, ad avere la meglio è stata sempre la De Filippi che con il suo people show ha registrato Ascolti ben al ...

C'è posta per te - Maria De Filippi sparisce di nuovo e risolve crisi familiare : Nella sera in cui a C'è posta per te si è dimostrata un ottimo Ministro del Lavoro risolvendo la situazione di un 22enne siciliano con figli, Maria De Filippi è riuscita a fare la stessa cosa con una profonda crisi familiare assentandosi per cinque minuti dallo studio.Anche in questo caso, la storia si è rivelata un contorno: una famiglia non accetta la moglie del figlio in quanto costei è meno giovane, oltre ad avere avuto una relazione con ...

Maria De Filippi abbandona lo studio di C’è Posta Per Te (VIDEO) : C’è Posta Per Te: Maria De Filippi lascia lo studio per i genitori di Angelo Un incredibile fuoriprogramma si è verificato durante la terza puntata di C’è Posta Per Te del 2 febbraio. Il tutto è accaduto durante la seconda storia quando in studio si discuteva della storia di Angelo e Francesca, i quali hanno deciso di mettersi insieme dopo avere lasciato i rispettivi ex che oggi fanno coppia. I genitori di Angelo, destinatari della ...

Maria De Filippi a C’è posta per te tira in ballo la fidanzata del figlio Gabriele : poi si corregge : C’è posta per te: la storia di Francesca e Angelo A C’è posta per te stasera la storia di un amore contrastato, di una coppia, quella formata da Francesca e Angelo. Entrambi si sono presentati per avere il perdono dei genitori di lui (e i suoceri di lei), da sempre contrari a questa unione. Nonostante […] L'articolo Maria De Filippi a C’è posta per te tira in ballo la fidanzata del figlio Gabriele: poi si corregge ...

C'è posta per te - Maria De Filippi è il navigator televisivo del reddito di cittadinanza : Maria De Filippi con la puntata di stasera di C'è posta per te ha erogato la versione smart del reddito di cittadinanza, una lezione di concretezza a chi da mesi parla di soluzioni per far ripartire il Paese senza troppa chiarezza.Nella storia di apertura la Sanguinaria ha ospitato Andrea, un 22enne siciliano con due bambini che fatica ad arrivare a fine mese. Il ragazzo ha inviato l'invito a sua moglie, che si è palesata in studio. Il ...

C'è Posta per te 2019/ Le storie in diretta : la signora Carmela conquista Maria De Filippi! - 2 febbraio - : Quarto appuntamento con C'è Posta per te che torna in onda oggi, sabato 2 febbraio, con Claudio Amendola, Wanda Nara e Mauro Icardi ospiti.