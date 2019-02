Maltempo Umbria | fiumi in piena | generale tendenza alla diminuzione

Maltempo : forti piogge in Umbria : A seguito della forti piogge della mattinata si sono verificati a Perugia smottamenti di terreno tali determinare la chiusura delle strade in direzione di Boneggio e Casaglia. La situazione a Boneggio – spiega una nota del Comune – è in fase di ripristino e a breve verra’ ripristinata la normale circolazione, mentre la strada per Casaglia resta chiusa al transito fino a domani mattina. La situazione viene monitorata ...

piogge intense da ieri sera in tutta l'Umbria stanno creando disagi anche alla circolazione stradale: si registrano strade allagate, buche nell'asfalto e alcuni incidenti senza gravi conseguenze (2 feriti lievi a Umbertide). Diversi i campi allagati.

Maltempo Umbria : domani 23 Gennaio scuole chiuse in diversi comuni per rischio neve [ELENCO] : Sono diversi i sindaci umbri che hanno deciso la chiusura delle scuole il 23 Gennaio a causa del rischio neve. Tra i centri dove sono state sospese le lezioni ci sono Foligno, Spoleto, Cannara, Montefalco, S. Venanzo, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Parrano, Porano, Castel Giorgio, Ficulle e Monteleone di Orvieto. La precipitazione ha interessato diverse zone dell’Umbria ma in maniera non particolarmente intensa. Fiocchi di neve misti a ...

Maltempo e neve in Umbria : fiocchi a Perugia : fiocchi di neve mista a pioggia in centro a Perugia, su diverse zone del capoluogo, e dell’Umbria. La protezione civile ha diramato un avviso di criticità che prevede l’allerta “arancione” per rischio neve dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani. Secondo le previsioni del Centro funzionale, la precipitazione nevosa è attesa inizialmente sui rilievi oltre i 500-600 metri, con quota in calo dal tardo pomeriggio e in ...

Maltempo Umbria : gelicidio nell’area nel Folignate : Il centro funzionale della Protezione civile dell’Umbria segnala il fenomeno del gelicidio nella zona del Folignate: “Nella serata del 10 gennaio e nelle prime ore della notte e’ caduta pioggia mista a neve che si e’ subito ghiacciata in quanto la temperatura al suolo era sotto lo zero“. Le strade sono state ricoperte dal ghiaccio, facendo registrare qualche disagio alla circolazione. Per la giornata di domani è ...

Su diverse strade dell'alta Umbria il ghiaccio rende pericolosa la circolazione: numerosi incidenti si sono verificati a causa di neve e gelo sulla SS318 Gubbio-Perugia, successivamente chiusa all'altezza di Branca. Si registra ghiaccio anche sulla E45 tra le uscite di Umbertide e Gubbio.

Maltempo - neve in Umbria : fiocchi anche a Perugia [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo Umbria : temperature sotto zero nella notte - -12°C a Cascia : Freddo intenso in Umbria, con la colonnina di mercurio scesa, anche la scorsa notte, sotto lo zero. Secondo le rilevazioni del Centro funzionale della Protezione civile, Cascia è stata la località fredda con -12°C. A Forca Canapine si sono registrati -9,8°C, a Norcia -8,4°C, sul monte Cucco -8,9°C. A Perugia rilevati -2,8°C, a Terni -2,7°C, a Foligno -6,7°C, Spoleto -4,7°C, Citta’ di Castello -7,2°C, Gubbio -7,2°C, Orvieto ...

Maltempo e Neve al centro/sud : Basilicata e Umbria sotto la neve - freddo intenso e disagi [LIVE] : 1/6 Foligno ...

Fiocchi di neve cadono sul valico di Colfiorito, tra Umbria e Marche, e su quello della Somma, sulla Flaminia tra le province di Perugia e di Terni. La polizia stradale non segnala particolari criticità. Il freddo è intenso in quasi tutta l'Umbria.

Maltempo e neve in Umbria : auto finisce in fossato a Gualdo Tadino : Incidente nella notte a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche. Un'automobile è finita in un fossato in cui scorre un torrente, nei pressi di...