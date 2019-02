Maltempo Sardegna | a Oristano il sindaco ordina la chiusura del ponte sul Tirso

Maltempo Sardegna : piogge intense a Nuoro - chiusa SP17 per frana : Le incessanti piogge hanno causato una frana nelle prime ore di questa mattina sulla SP17 in agro di Bolotana (Nuoro): grossi massi e detriti sono caduti da un costone roccioso ed hanno invaso parzialmente la sede stradale. Sul posto i Carabinieri di Bolotana e della Compagnia di Ottana. La strada al momento è chiusa al traffico in attesa di valutazioni tecniche. L'articolo Maltempo Sardegna: piogge intense a Nuoro, chiusa SP17 per frana sembra ...

Maltempo Sardegna : “Allevatori senza gasolio agriccolo - col freddo consumi record” : “Ancora ritardi sull’assegnazione del gasolio agricolo. Le basse temperature dei giorni scorsi hanno messo ancora di più in evidenza un altro problema del mondo delle campagne, prigioniero della burocrazia e di meccanismi aggrovigliati di cui sembra non si riesca a venirne a capo nonostante la buona volontà e la collaborazione dei dirigenti di Argea”. E’ quanto spiega Coldiretti Sardegna in merito ai ritardi ...

Maltempo : in arrivo neve al Nord ed in Sardegna : Arriva la neve al Nord e in Sardegna . La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo: dalle prime ore, indica l'avviso, ci saranno nevicate fino a quote di pianura su Lombardia, Emilia-Romagna, ...

Maltempo Sardegna : la Regione sblocca 500mila euro per l’emergenza neve : Ammonta a 500mila euro il programma annuale 2019 per l’assegnazione di risorse ai 33 Comuni montani della Sardegna per far fronteggiare le emergenze legate allo sgombero della neve, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano. “L’intervento è destinato a supportare i Comuni montani, secondo la classificazione altimetrica fornita dall’Istat, nel ...

Maltempo Sardegna : dopo la frana riaperta la strada tra Orani e la SS389 : E’ stata riaperta la bretella che collega la Statale 389 a Orani chiusa ieri notte dopo una frana che ha provocato la caduta di alcuni massi sulla carreggiata a circa un chilometro dal paese. Sul posto hanno lavorato gli operai del Comune di Orani e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere i massi e a mettere in sicurezza il costone che aveva ceduto a causa delle piogge insistenti. Sul posto erano intervenuti anche i ...

La Polizia Stradale segnala temperature sotto zero, fino -8°C, e strade ghiacciate nel Nuorese. Sulla SS389 var Nuoro-Lanusei, gli operatori Anas hanno provveduto allo spargimento del sale ma si segnalano tratti ghiacciati soprattutto in corrispondenza dei cavalcavia. Sulla SS128 da Sorgono a Gavoi, al valico Sisca de sa mela e San Pietro, la strada è ghiacciata.

Maltempo Sardegna : rami su cavi elettrici e telefonici alla Maddalena : Le forti raffiche di maestrale che stanno interessando la Sardegna, che in alcuni casi hanno toccato anche i 70 chilometri orari, hanno creato alcuni disagi alla Maddalena. I vigili del fuoco, che hanno risposto a decine di chiamate nel territorio, sono intervenuti in via Chiusedda per la caduta di grossi rami sui cavi elettrici e telefonici e lasciando alcune utenze senza linea elettrica e telefonica. La zona è stata messa in sicurezza ...

A causa del mare in burrasca si registrano disagi nei collegamenti tra Sardegna e Corsica: Moby ha cancellato le tratte della mattina che collegano le due isole. Saltate anche le corse Delcomar tra Carloforte e Portovesme, nel sudovest, che saranno ripristinate nel pomeriggio.

Maltempo - situazione critica in Sardegna : dopo una violenta mareggiata cede una strada : Una violenta mareggiata si è abbattuta sul lungomare di Cardedu, in Ogliastra, causando numerosi danni. Gravemente compromesse le strutture murarie di un’abitazione in prossimità dell’area del parcheggio antistante la spiaggia, mentre l’azione di erosione delle onde ha provocato anche il cedimento del piano della sede stradale, che è stata immediatamente chiusa al traffico. Non si segnalano danni alle persone. Sul posto, in ...

Il Maltempo sferza l'Italia - frane a Ischia e in Sardegna : Il maltempo continua a colpire alcune regioni con frane a Ischia e in Sardegna. Forte vento e mare mosso creano disagi anche ai collegamenti marittimi.

Ciclone Polare - Maltempo in Sardegna : a Nuoro attivati i piani di emergenza : Sardegna nel vortice del Ciclone Polare, con forte maltempo e nevicate. La Direzione della Asl di Nuoro è impegnata per la piena attuazione dei due piani di emergenza per condizioni meteorologiche avverse per tutto il territorio di propria competenza. In particolare, per quanto riguarda l’area più critica, comprendente 13 Comuni montani, si segnalano le azioni poste in essere dal Distretto Socio Sanitario di Sorgono con l’attivazione ...

Ciclone Polare - forte Maltempo in Sardegna : chiusa la SS389 per allagamento : Continuano i disagi relativi al maltempo in Sardegna, a causa del Ciclone Polare che sta interessando l’Italia. La strada statale 389 “di Budduso’ e del Correboi” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 32,000 e il km 35,000, a causa di allagamento, all’interno dei territori comunali di Budduso’ e Ala’ dei Sardi, in provincia di Sassari. L’allagamento si è verificato ...

Maltempo - depressione nel mar Tirreno : forti nevicate fino in collina su Sicilia e Sardegna : [flowplayer id="146699"] Un vasto vortice ciclonico sviluppatosi nel mar Tirreno, con pressione sprofondata sin sotto i 980hpa, sta coinvolgendo gran pare del centro-sud ed in particolar modo i...

Maltempo Sardegna - allerta neve : scuole chiuse anche domani 25 Gennaio a Fonni (Nuoro) : In Sardegna è stata estesa fino alle 20 di stasera l’allerta meteo della protezione civile regionale per neve, vento e mareggiate. Fino a stasera la neve continuerà a cadere sopra i 400 metri, in particolare sulla parte nord-orientale e centrale dell’isola. I venti resteranno forti fino a burrasca da nord e nord-est, con mareggiate lungo le coste orientali. A Fonni, il comune piu’ alto della Sardegna, nel Nuorese, le scuole ...