Maltempo | riaperta l' Autobrennero in Alto Adige

Maltempo Sardegna : dopo la frana riaperta la strada tra Orani e la SS389 : E’ stata riaperta la bretella che collega la Statale 389 a Orani chiusa ieri notte dopo una frana che ha provocato la caduta di alcuni massi sulla carreggiata a circa un chilometro dal paese. Sul posto hanno lavorato gli operai del Comune di Orani e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere i massi e a mettere in sicurezza il costone che aveva ceduto a causa delle piogge insistenti. Sul posto erano intervenuti anche i ...

Maltempo : riaperta la statale 131 ma disagi sulla ss389 : La statale 131 “Carlo felice” all’altezza di Campeda, chiusa stamattina al traffico pesante a causa della neve, e’ stata nuovamente riaperta. La situazione, infatti, e’ nettamente migliorata nonostante la nuova nevicata nel pomeriggio, con i fiocchi che pero’ si sono completamente sciolti. Continuano i problemi di viabilita’, invece, sulla statale 389 che collega Nuoro all’Ogliastra, dove ha ...

Maltempo : riaperta al transito la SS47 chiusa per la presenza di ghiaccio : E’ stata riaperta al transito la statale 47 ”della Valsugana” chiusa al traffico per circa sei ore tra il km 73 e il km 71,8 lungo la carreggiata in direzione Bassano e tra il km 70,600 e il km 73 sulla carreggiata in direzione Trento, all’altezza di Cismon del Grappa, in provincia di Vicenza, a seguito dell’improvvisa formazione di ghiaccio sulla sede stradale dovuta al forte abbassamento delle temperature e alla ...

Maltempo Sicilia - Anas : riaperta la SS117 “Centrale Sicula” : E’ stata riaperta la strada statale 117 ‘Centrale Sicula’, precedentemente chiusa a seguito delle forti nevicate. Sul tratto il transito e’ consentito con catene montate o pneumatici da neve dal km 17,250 al km 39,800, dalla localita’ di Mistretta a Nicosia in provincia di Enna. L'articolo Maltempo Sicilia, Anas: riaperta la SS117 “Centrale Sicula” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Salaria riaperta ai tir : 30 cm neve nel Maceratese : riaperta verso le 19 anche ai mezzi pesanti la strada statale Salaria chiusa stamattina a causa delle nevicate che hanno riversato sul terreno fino a 15 centimetri di coltre nelle aree appenniniche dell’Ascolano e fino a 30 centimetri nel Maceratese, entrambe zone terremotate. Disagi per la viabilità si sono verificati anche nel Fermano dove sono stati necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per soccorrere automobilisti in ...

Maltempo Sicilia - grandinata nel Messinese : riaperta la statale 114 : E’ stato riaperto al traffico il tratto della strada statale 114 ‘Orientale Sicula’ chiuso stamani alle auto, in entrambe le direzioni, dal km 29,600 al 29,750 nel territorio comunale di Roccalumera (Messina) a causa di una forte grandinata. Il traffico era stato deviato sulla viabilità alternativa. Al momento si registrano, comunque, rallentamenti. L'articolo Maltempo Sicilia, grandinata nel Messinese: riaperta la statale 114 ...

Maltempo - Anas : riaperta la Amalfitana a Furore dopo la caduta di massi : E’ stata riaperta al traffico – alle ore 18.15 circa – la tratta della strada statale 163 “Amalfitana” in corrispondenza del km 22,300 a Furore (Salerno), con l’istituzione del senso unico alternato, in attesa del completamento di ulteriori interventi da parte del Genio Civile: lo rende noto l’Anas. Il ripristino della transitabilita’ e la relativa istituzione del provvedimento per la circolazione ...

Maltempo : riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 289 ‘Di Cesarò’, chiusa per frana in precedenza in entrambe le direzioni, dal km 0 al km 7 all’interno dell’area comunale di Acquedolci, in provincia di Messina. La circolazione è stata ripristinata. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo: riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana sembra essere il primo su Meteo Web.