Maltempo | nevica a Garmisch | cancellato lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo

Maltempo - in Alto Adige continua a nevicare : disagi alla viabilità : Era da alcuni anni che in un solo giorno non nevicava cosi’ copiosamente in tutto il Trentino Alto Adige. L’annunciata maxi nevicata non si e’ fatta attendere e nel corso della giornata ha causato disagi alla viabilita’. La situazione piu’ critica si sta verificando sulla corsia verso nord dell’autostrada A22 del Brennero dove causa alcuni mezzi pesanti rimasti bloccati la coda tra Fortezza e Vipiteno ha ...

Maltempo - Viabilità Italia : da questa sera gelicidio e nevicate al Nord : Viabilità Italia è riunita allo scopo di monitorare la rete autostradale, soprattutto del Nord Italia, rispetto ai fenomeni di precipitazioni nevose e di gelicidio attesi anche in quote di pianura. Secondo lo scenario meteo elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, dalla serata di oggi, venerdì 1 febbraio, l’aumento delle temperature in quota sulle regioni del Nord unito a valori ancora prossimi allo zero in pianura, favorirà il ...

Nevica su Milano e Torino - ma il Maltempo dei giorni della merla nel weekend finirà : Milano , Torino e molte altre città e comuni del nord-ovest si sono svegliate - come previsto dal meteo delle scorse ore - sotto la neve. Le Nevicate arrivano al termine dei 'giorni della merla', ...

Nevica su Milano e Torino - ma il Maltempo dei giorni della merla nel weekend finirà : Fenomeni atmosferici su Lombardia, Piemonte e sulla pianura padana. Ma la situazione in miglioramento

Maltempo Veneto : previste forti nevicate nel bellunese : Due giorni di nevicate intense, a partire dalla serata di oggi, secondo le previsioni dell’agenzia regionale Arpav sono attese nel bellunese: la circostanza ha indotto la prefettura a convocare il Comitato operativo viabilita’ al fine di prevenire possibili complicazioni sulle vie di circolazione ordinarie. Si e’ stabilito, in particolare, di procedere sin dalle prime ore di domani e per tutta la durata dell’evento ...

Maltempo : Veneto - confermato stato attenzione per nevicate in montagna : Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - Sul territorio regionale sono previste tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio copiose nevicate sulle zone montane, soprattutto in quota. Inizialmente la neve arriverà fino ai fondovalle prealpini, dove fino alla mattinata di venerdì si potranno avere accumuli al suolo varia

Protezione Civile : allerta per forte Maltempo e abbondanti nevicate domani al centro-nord : Una perturbazione nord-atlantica porterà nella giornata di domani diffuso e forte maltempo al centro-nord, con nevicate che nella prima parte del giorno interesseranno anche le zone pianeggianti del...

Maltempo e nevicate - scuole chiuse a Siena : Da Montalcino a Montepulciano, dalla Valdichiana alla Val d'Orcia, tutta la provincia senese è imbiancata. Il sindaco di...

Maltempo : spettacolari nevicate tra Toscana ed Emilia - inizia a nevicare a Bologna : [flowplayer id="146977"] La neve è giunta a bassa quota come ampiamente previsto nei giorni scorsi : i fiocchi bianchi sono scesi sin verso le pianure della Lombardia e dell'Emilia occidentale nel...

Maltempo - forti nevicate in Toscana : bloccata la Siena-Grosseto [FOTO] : 1/42 ...

Maltempo : nevica sulla strada regionale 312 Castrense : Astral Infomobilità rende noto che “nevica sulla strada regionale 312 Castrense. Sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa.“ L'articolo Maltempo: nevica sulla strada regionale 312 Castrense sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo oggi : peggioramento in atto - nevica a Milano. Maltempo verso il centro-sud : [flowplayer id="146951"] Come previsto il tempo si sta guastando nuovamente su buona parte d'Italia per effetto di una nuova perturbazione nord atlantica responsabile anche di locali nevicate fino...

Meteo Protezione Civile : domani Maltempo diffuso e nevicate fino in pianura al centro-nord : Una nuova perturbazione associata ad aria fredda proveniente dal Nord-Europa apporterà maltempo diffuso domani sull'Italia. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso fino a bassa quota al...

Maltempo : abbondanti nevicate sulla SR509 Forca d’Acero : Astral Infomobilità rende noto che si registrano abbondanti nevicate e presenza di ghiaccio sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero, dove sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa dal km 15 al km 9+680. Assenza di neve su strada ma possibile formazione di ghiaccio sulle strade regionali 312 Castrense, 313 di Passo Corese, 657 Sabina, 411 Sublacense, 411dir di Campocatino dove sono attivi gli spargisale di Astral spa. ...