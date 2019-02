Maltempo nel Bolognese | il sindaco di Argelato | ' Siamo ancora sott' acqua'

Maltempo - esondazione Reno : servizi antisciacallaggio nelle zone evacuate : Sono già iniziati ieri sera i servizi dei carabinieri del comando provinciale di Bologna per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di sciacallaggio nelle case evacuate per lo straripamento del Fiume Reno. Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto l’invio di un contingente di militari, 20 oggi e altri 30 domani, specializzati in questo tipo di servizi a tutela della popolazione. L'articolo Maltempo, esondazione ...

Maltempo - Toninelli sulla Brennero : “Ispezione sulla A22 - tornerà pubblica” : ”Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. È infatti già in corso un’ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione”. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in una nota. ”Per la gestione dell’A22 la concessione è ...

Maltempo - Confagricoltura Emilia-Romagna : “Non si può vivere e lavorare perennemente nell’emergenza” : “Non si puo’ vivere e lavorare perennemente nell’emergenza. Gli enti territoriali responsabili della manutenzione della rete fluviale devono farsi un esame di coscienza: e’ inaccettabile un cantiere ‘aperto’ nei pressi dell’argine maestro di un fiume in pieno inverno“: lo ha dichiarato oggi la presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Eugenia Bergamaschi, in riferimento all’esondazione ...

Italia nella morsa del Maltempo : il Reno allaga l’Emilia - 1 - 5 metri di neve su Dolomiti : Danni e disagi provocati dal maltempo al centro nord. Ampia aree in Emilia sono allagate, almeno 300 gli sfollati, e il sindaco di Argelato chiede più uomini e mezzi per far fronte all'esondazione del Reno. Difficile la situazione in quota a causa di forti e diffuse nevicate: a Cortina sono caduti 90 cm di neve.Continua a leggere

I danni del Maltempo nel nord e nel centro Italia : Ci sono state esondazioni, valanghe e frane: i vigili del fuoco sono intervenuti 625 occasioni, specialmente in Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna

Maltempo - lo Scirocco flagella l’Italia nella notte : Centro/Nord sott’acqua - +16°C tra Molise e Puglia [LIVE] : 1/11 Il Tevere in piena a Roma ...

Maltempo - un morto in una valanga sulle Alpi francese. Nel bolognese 280 fuori casa : A causa del Maltempo una persona è morta e due sono rimaste ferite a causa di una valanga sulle Alpi francesi, nella località sciistica di Val Cenis, nella Savoia. Nella bassa bolognese, a causa dell'esondazione del Reno, dieci persone sono state ricoverate per ipotermia e 280 persone circa hanno dovuto abbandonare le loro case.Continua a leggere

Maltempo - emergenza Reno : nel Reggiano sorvegliati anche il Po e il torrente Enza : Oltre al Po, cresciuto di tre metri nelle ultime 12 ore, il torrente Enza ha sfiorato la soglia d’allarme rosso. In provincia di Reggio Emilia si alza il livello di guardia e i tecnici di Aipo e autorita’ di bacino hanno messo in atto azioni preventive, monitorando fiumi e corsi d’acqua. Il livello del Po si e’ portato da -2 a -1,06 sopra lo zero idrometrico nell’ultima rilevazione delle 17 a Boretto. Ma la soglia ...

Maltempo : ponti chiusi nella notte a Modena : ponti chiusi nella notte a Modena, dove la piena dei fiumi Secchia e Panaro ha interessato il territorio comunale, con il colmo registrato dopo le 14. Solo verso sera i livelli hanno iniziato a scendere, rimanendo pero’ al di sopra di quelli di guardia. Per questo motivo Ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul Secchia, chiusi alle 7 della mattina, rimarranno chiusi anche nella notte, cosi’ come il ponte di via Curtatona sul ...

Maltempo Toscana - frana nel Mugello : famiglie isolate - Arno in piena : A causa del Maltempo nel Mugello una strada e’ franata nel territorio di Palazzuolo sul Senio e quattro famiglie sono rimaste isolate. E’ successo nel paese di Mantigno, su un versante dell’Appennino. L’accumulo di neve e la pioggia hanno causato un vasto smottamento che ha trascinato a valle la carreggiata della strada di collegamento. Volontari della protezione civile stanno garantendo assistenza alle persone rimaste ...

Maltempo - esonda il fiume Reno nel Bolognese ed è emergenza : arriva l’Esercito a Castel Maggiore - 280 evacuati : Il Maltempo e le forti piogge di oggi in Emilia hanno causato non pochi problemi. Il fiume Reno è esondato causando danni e disagi. Oggi pomeriggio, su richiesta della Prefettura di Bologna, l’Esercito è stato chiamato a intervenire con mezzi ed unita’ specializzate del Reggimento Genio Ferrovieri, in seguito al crollo di un tratto di argine del fiume Reno e alla conseguente esondazione nel comune di Castel Maggiore. Lo comunica lo ...

Maltempo - valanga travolge persone nelle Alpi francesi : un morto : Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite per una valanga che si è abbattuta su un settore fuori pista della località sciistica di Val Cenis, nella Savoia francese. Lo si è appreso dalla prefettura locale. Dieci persone sono state travolte dalla valanga, secondo quanto precisato dalla prefettura, 7 sono state recuperate sane e salve dai soccorritori. L'articolo Maltempo, valanga travolge persone nelle Alpi francesi: un morto sembra ...

Maltempo - allerta gialla nell'Isola : previsti temporali fino a domenica - Sardiniapost.it : La pioggia non abbandona la Sardegna . Un nuovo avviso di allerta meteo di criticità ordinaria , codice giallo, è stato diramato dalla Protezione civile regionale.