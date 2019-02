Maltempo | il Prefetto di Bologna | “L’emergenza sta cessando | tempi brevi per il

meteoweb.eu

(Di domenica 3 febbraio 2019) “Tra la sicurezza e anche l’attenzione alle persone l’emergenza, incrocerei le dita, ma potremmo ritenere che stia”. Cosi’ ildi, Patrizia Impresa, al termine del vertice in Prefettura con Protezione civile, Regione, Comuni e forze dell’ordine, sull’esondazione del Reno che ha colpito la Bassa Bolognese.“Fuori casa – ha detto il– rimangono ancora pochissime persone. Una parte e’ stata evacuata subito, e poi e’ rientrata, una parte anche se alluvionata non e’ voluta uscire. Credo che in questo momento le persone fuori casa saranno una decina in tutto, a fronte di un circa 350 persone sfollate calcolate nella zona rossa”.Quanto alle cause dell’esondazione “saranno i rilievi” a fare chiarezza. Ad ogni modo, ha aggiunto, “l’argine credo ...