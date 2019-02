Maltempo | il Comune di Bologna | “Famiglie rientrate nelle case”

Maltempo : il comune di Bolzano invita a usare i mezzi pubblici : In previsione delle copiose precipitazioni nevose attese per domani, il sindaco, Renzo Caramaschi, e l’assessore comunale alla protezione civile, Luis Walcher, invitano la cittadinanza “a ridurre il più possibile l’uso dei mezzi privati per gli spostamenti in città, utilizzando come alternativa i mezzi pubblici”. Il comune ricorda anche di non utilizzare per i propri spostamenti autovetture sprovviste di pneumatici ...

Maltempo : Comune Milano attiva il piano neve - pronti mezzi spargisale : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano è pronto ad affrontare l’ondata di freddo prevista da domani 30 gennaio, con rischio nevicate a partire dalla mezzanotte di oggi, come annunciato dal bollettino meteo emesso da Regione Lombardia. A partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio della

Maltempo Veneto : previsioni di neve sulla costa - Comune di Jesolo già in allerta : Possibilità di neve sulla costa. È quanto emerge dalle previsioni meteo dell’Agenzia per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) che indicano, a partire dalla tarda serata di oggi, martedì 22 e fino alle prime ore di giovedì 24 gennaio, deboli precipitazioni nevose che potranno essere comprese tra 1 e 5 centimetri. A fronte di queste indicazioni, il Comune di Jesolo (Ve) si è già attivato con il piano neve, strumento che individua diversi ...

Maltempo Genova : il Comune estende l’orario di accensione degli impianti termici : Il Comune di Genova, con un’ordinanza del sindaco Marco Bucci, ha esteso l’orario di funzionamento degli impianti termici di riscaldamento in vista della perturbazione che nei prossimi giorni porterà freddo intenso sulla città e sulla Liguria. In attesa della perturbazione vera e propria, prevista da mercoledì con possibili fenomeni nevosi, a partire da domani e fino al 4 febbraio sarà possibile tenere accesi gli impianti degli ...

Maltempo - emergenza freddo : in campo anche il Comune di Catania : Sono quasi al completo ogni sera a Catania i quaranta posti letto provvisori realizzati in piazza della Repubblica con il coordinamento del Comune e delle associazioni di forza intervento rapido di protezione civile per l’accoglienza di senza tetto nelle 4 tende e nella roulotte da campo allestite dalla Protezione Civile Regionale. In questi giorni di freddo ai piu’ bisognosi viene dato un primo supporto con coperte e viveri di prima ...

Maltempo e ghiaccio sulle strade : allerta del Comune di Avezzano per gelicidio : Allarme ghiaccio ad Avezzano: il Comune ha invitato gli anziani a restare in casa fino a quando la situazione non sarà migliorata. Su strade e marciapiedi persiste la presenza di ghiaccio, a causa delle piogge e delle basse temperature: il fenomeno è noto come gelicidio. Il Comune raccomanda anche massima prudenza sulle strade. Il gelicidio è una precipitazione ghiacciata ben differente da neve e grandine: si tratta proprio letteralmente ...

Maltempo in arrivo - il comune di Teramo attiva il COC : Teramo - Il Centro Funzionale d'Abruzzo ha comunicato che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'Avviso di condizioni meteorologiche avverse con la previsione dalla tarda serata di oggi, mercoledì 9 gennaio e per le successive 24-36 ore, di nevicate al di sopra dei 200 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti a quote collinari e montane.. Pertanto, ...

Maltempo - il Comune di Lecce : “Cessata l’emergenza - nessun incidente” : E’ cessata in mattinata l’emergenza neve che ha colpito il territorio salentino, non risparmiando il capoluogo fin dalle prime ore di ieri. La Prefettura alle 11,30 di oggi, ha dichiarato chiuso il centro operativo soccorsi costituito per coordinare gli interventi della Protezione Civile su tutto il territorio provinciale e far fronte alle problematiche connesse con l’ondata di Maltempo. La macchina della Protezione Civile ...

Maltempo - il Comune di Taranto : “Risposte concrete all’emergenza freddo” : “Positivo il bilancio delle azioni poste in essere dall’amministrazione comunale per far fronte all’emergenza freddo che sta interessando la citta’ in queste ore”. E’ il Comune di Taranto a fare un primo bilancio soprattutto per quanto riguarda l’assistenza ai senza fissa dimora. Per l’assessore comunale al welfare, Simona Scarpati, “le associazioni di volontariato e di protezione civile con ...

Maltempo - Siracusa : il comune attiva il centro per senzatetto e migranti : Emergenza freddo a Siracusa, dove, su ordinanza del Sindaco e’ stato attivato il centro operativo Comunale di Protezione civile presso la sede di via Elorina per senzatetto e migranti. Da stasera e per tutta la notte le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile effettueranno giri in citta’ e daranno assistenza con pasti caldi e coperte ai senza tetto. “Chi ritiene opportuno collaborare – fa sapere ...

Maltempo Messina : il Comune attiva il piano di emergenza freddo per senzatetto : E’ stato attivato stamani dal Comune di Messina il piano per l’emergenza freddo rivolto alle persone senza fissa dimora. Dopo il bollettino diramato ieri dalla Protezione Civile, che prevede nevicate nelle prossime 24-36 anche a bassa quota, l’amministrazione ha contattato diverse associazioni di volontariato che si sono rese disponibili per l’assistenza ai clochard. Ampliate le disponibilità dei posti sia presso il ...

Maltempo - Comune Portofino : Lavori proseguono senza sosta : Il Comune di Portofino ha comunicato, in una nota, che i cantieri alla Strada Provinciale 227, interrotta dalle forti mareggiate e dal Maltempo dei mesi scorsi, “non si fermano mai, neppure sotto le feste di Natale. L’opera di riassesto e di rimessa in opera della sede della carreggiata non ha visto un solo momento di pausa – spiegano dal Comune – e gli uomini al lavoro sulla scogliera, a bordo dei mezzi meccanici intenti ...

Maltempo - il Comune di Treviso : “20 posti letto per i senzatetto” : Venti nuovi posti letto a favore di senzatetto soliti trascorrere la notte in ripari di fortuna sono stati resi disponibili dal Comune di Treviso, in collaborazione con la Prefettura, all’interno della ex caserma “Serena” in cui vivono i richiedenti asilo. Nella struttura, gestita dalla cooperativa Nova Facility, le persone prive di domicilio potranno anche ottenere un pasto caldo. Il provvedimento e’ stato adottato in ...