Maltempo | ex capo della Protezione Civile Emilia-Romagna | “La piena si poteva prevedere”

(Di domenica 3 febbraio 2019) L’ultimadel Reno “è solo un campanello d’allarme”, “dobbiamo smetterla di parlare di eventi imprevedibili ed eccezionali, le piene non sono terremoti e gli eventi meteo saranno sempre più estremi per il cambiamento climatico. Serve un adeguamento delle infrastrutture, altrimenti situazioni come questa delle ultime ore saranno la quotidianità”.Lo dice all’ANSA Demetrio Egidi, exdell’, ora in pensione, che ha gestito il sismano del 2012.“Quando parliamo di piene non usiamo termini come ‘imprevedibile’ – sottolinea Egidi – sono situazioni conosciute, catalogate, che dai dati di cio’ che accade a monte si possono prevedere in cio’ che poi arriva a valle. Ci vuole pero’ un meccanismo di costante monitoraggio, di costante presenza sul ...