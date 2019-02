Maltempo | esondazione Reno | servizi antisciacallaggio nelle zone evacuate

Maltempo - esondazione del Reno : servizio antisciacallaggio nelle zone colpite : Il Comando provinciale dei carabinieri di Bologna rende noto che sono in corso da ieri sera i servizi per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di sciacallaggio nelle case evacuate per l’esondazione del fiume Reno. Il Comando generale dell’arma ha disposto l’invio di un contingente di militari, 20 oggi e altri 30 domani, specializzati in questo tipo di servizi creati a tutela della popolazione. L'articolo Maltempo, esondazione del ...

Maltempo - esondazione del Reno : danni a case e strade a Castel Maggiore : A Castel Maggiore, località colpita dall’esondazione del fiume Reno, si è allagata un’area di circa 5 km quadrati nella campagna tra passo Pioppe e Bondanello, Castiglia, Boschetto. In queste ore si lavora per rendere percorribili le strade e in particolare via Lame, arteria importante per il collegamento con una vasta zona di pianura bolognese. Si registrano danni alle strade e alle case della zona evacuata, completamente ...

Maltempo - esondazione del Reno : “Siamo ancora sott’acqua” [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo - esondazione del Fiume Mazaro : vertice per di dragaggio del porto canale : Un vertice tecnico, voluto dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, per trovare una soluzione definitiva che consenta di procedere al dragaggio del porto canale e della foce del Fiume Mazaro di Mazara del Vallo, la cui esondazione, lo scorso novembre, ha provocato gravi disagi agli abitanti della cittadina trapanese. Ne hanno discusso stamane a palazzo d’Orleans il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il ...

Maltempo Calabria - esondazione del fiume Crati : chiesta “l’attivazione di un tavolo istituzionale regionale” : “Formalizzata la richiesta per l’attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di dare immediato seguito alle istanze provenienti da produttori e lavoratori del mondo agricolo e pastorizio messi in ginocchio dall’esondazione del Crati, in particolare nelle zone di Thurio e di Ministalla. La nota è stata inviata al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria e al Delegato all’Agricoltura Mauro ...

Maltempo - esondazione Crati : impegnato il Consorzio di Bonifica Jonio Cosentino : Il Consorzio di Bonifica Jonio Cosentino sta coadiuvando, con uomini e mezzi di concerto con la protezione civile, l’azione di contrasto alla massa d’acqua fuoriuscita dall’alveo del fiume Crati e che ha invaso anche una cinquantina di edifici agricoli, causando anche il trasferimento di una decina di famiglie. La rete idraulica consortile, pur sotto pressione, sta comunque reggendo. Gia’ nella notte scorsa, il sistema ...

Maltempo Calabria - esondazione Crati : “Gravi danni alle colture” : L’UCI regionale nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita drammaticamente dall’esondazione del Crati, chiede l’immediata attivazione di un tavolo istituzionale regionale al fine di valutare ogni ipotesi di intervento immediato a supporto e a sostegno dei produttori agricoli e delle famiglie interessate. E’ quanto afferma il coordinatore regionale UCI Gaetano Ferraro che ha attivato i canali istituzionali per fronte alla ...