Maltempo | esondazione del Reno | “Siamo ancora sott’acqua” GALLERY

Maltempo - esondazione del Fiume Mazaro : vertice per di dragaggio del porto canale : Un vertice tecnico, voluto dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, per trovare una soluzione definitiva che consenta di procedere al dragaggio del porto canale e della foce del Fiume Mazaro di Mazara del Vallo, la cui esondazione, lo scorso novembre, ha provocato gravi disagi agli abitanti della cittadina trapanese. Ne hanno discusso stamane a palazzo d’Orleans il commissario per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, il ...