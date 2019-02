Maltempo Campania | frana sulla SS7 bis Ofantina | chiuso svincolo

Maltempo Campania - il Sindaco : “E’ emergenza a San Marzano del Sarno” : “E’ emergenza idrogeologica sul nostro territorio: decine le famiglie ed imprese agricole e artigianali in ginocchio per allagamenti e danni ad abitazioni, colture agricole distrutte e danni a macchinari delle aziende”. E’ l’allarme lanciato dal Sindaco di San Marzano sul Sarno (Salerno) Cosimo Annunziata, che fa appello al Governo a cui chiede lo stato di calamità. “Siamo stati abbandonati, – ...

Maltempo Campania - Castellammare di Stabia : fiume Sarno in piena - famiglie bloccate in casa : La pioggia insistente, che dura da tempo, ha provocato a Castellammare di Stabia (Napoli) l’esondazione del fiume Sarno in via Ripuaria e via Fondo d’Orto. Abitazioni e aziende sono state allagate dal fango e dall’acqua che ha superato gli argini del fiume e si sono riversati nelle strade, causando disagi agli abitanti, costretti a chiedere soccorsi ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per poter uscire di casa. Molte le ...

Maltempo Campania - Castellammare di Stabia : fiume Sarno in piena - famiglie bloccate in casa : La pioggia insistente, che dura da tempo, ha provocato a Castellammare di Stabia (Napoli) l’esondazione del fiume Sarno in via Ripuaria e via Fondo d’Orto. Abitazioni e aziende sono state allagate dal fango e dall’acqua che ha superato gli argini del fiume e si sono riversati nelle strade, causando disagi agli abitanti, costretti a chiedere soccorsi ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per poter uscire di casa. Molte le ...

Maltempo Campania : scuole chiuse domani 02 Febbraio 2019 a Cava de’ Tirreni : A seguito dell’allerta meteo diramata della Soru (Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile), per la zona tre (Cava de’ Tirreni, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), per la previsione di precipitazioni con possibilità di rovesci temporaleschi e raffiche di vento, a partire dalle ore 16 di oggi venerdì 1 Febbraio alle ore 12 di domani sabato 2 Febbraio, il sindaco di Cava de’ Tirreni ...

Il Maltempo non dà tregua alla Campania : allerta prorogata fino a domani : È attualmente in vigore sull'intero territorio regionale, fino alla mezzanotte, l'allerta meteo di colore Giallo per 'precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o ...

Maltempo in Campania - allerta gialla dalla mezzanotte : La Protezione civile della Campania ha diramato un'allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutto il territorio. Si ...

Allerta Meteo Campania : Maltempo dalla mezzanotte di oggi : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo con criticità idrogeologica di colore Giallo valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutto il territorio. Si prevedono, infatti, “precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale”. Un quadro Meteo che, al suolo, potrebbe determinare fenomeni di dissesto localizzato come “Ruscellamenti ...

Maltempo Campania : neve e vento forte in Alta Irpinia : Prorogata fino alle 12 di domani l’allerta meteo in provincia di Avellino che dalla tarda serata di ieri e’ interessata da nevicate, accompagnate da forte vento, che hanno colpito soprattutto i centri montani dell’Alta Irpinia dove centinaia di famiglie, a partire dalle 6 di stamattina, sono rimaste per molte ore senza energia elettrica prima che i tecnici dell’Enel intervenissero per ripristinare il servizio interrotto ...

Maltempo : chiuso per neve tratto della SS7 tra Basilicata e Campania : A causa di un’abbondante e intensa nevicata che sta interessando l’area ai confini tra Basilicata e Campania, è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della SS7 ‘Appia’, tra il territorio comunale di Castelgrande (Potenza) al km 395,500 e quello di Sant’Andrea di Conza (Avellino) al km 404,250. L'articolo Maltempo: chiuso per neve tratto della SS7 tra Basilicata e Campania ...

Forte Maltempo in Campania : frana nei pressi di Pozzuoli : L'intensa perturbazione in atto sul centro-sud sta arrecando disagi nelle ultime ore in Campania, dove su molte zone piove abbondantemente dalla mattinata. In seguito al maltempo si è verificata...

Maltempo senza tregua in Campania : allerta gialla dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica gialla sulla fascia costiera. A partire dalla mezzanotte e per l'...

Maltempo Campania : neve in Irpinia - scuole chiuse in molti Comuni : Intensa nevicata nella notte in Irpinia: le precipitazioni nevose hanno portato alla chiusura delle scuole di Ariano Irpino e di altri Comuni dell’Alta Irpinia. I mezzi spargisale e spazzaneve sono al lavoro lungo la SS7 Bis Ofantina, che collega il capoluogo irpino ai Comuni dell’Alta Irpinia:nel tratto tra Voluturara e Montella registra una coda di mezzi pesanti che hanno difficoltà a percorrere la strada innevata. Criticità anche ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : veloce sfuriata fredda - bufere di neve tra Molise - Puglia e Campania [MAPPE] : 1/18 ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : veloce sfuriata fredda - bufere di neve tra Molise - Puglia e Campania [MAPPE] : 1/18 ...